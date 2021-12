Alimak Group på transformationsresa för ökad lönsamhet och tillväxt - Invest Talks med vd och koncernchef Ole Kristian Jødahl i Dagens industri 17.e dec.

Alimak Group, som är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för bland annat industrin och byggbranschen, är på god väg att bli ett mer lönsamt och växande bolag. Hösten 2020 introducerade bolaget förändringsstrategin New Heights för att etablera en högpresterande verksamhet, säkerställa marginalförbättringar och generera lönsam tillväxt – och koncernen är på god väg dit, berättar bolagets vd och koncernchef Ole Kristian Jødahl.

Berätta om Alimak Group och er verksamhet

–1948 grundade Alvar Lindmark Ingenjörsfirman Alvar N. Lindmark Aktiebolag i Skellefteå som dagens Alimak Group härstammar ifrån. Företaget är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk och vi har varit en pionjär och marknadsledare inom branschen i över 70 år. Idag har vi cirka 2100 medarbetare och våra produkter säljs i över hundra länder runtom i världen. Vi är ett svenskt industribolag med global verksamhet. Drivkraften har sedan starten varit att leverera säkra och effektiva lösningar till våra kunder. Vår verksamhet är organiserad i fyra affärsområden: Construction, Industrial, BMU (Building Maintenance Units) och Wind. Våra vertikala transportlösningar används i byggbranschen, industrin, inom vindkraft samt vid fasadunderhåll av höga byggnader och broar etc.

Hur har bolaget utvecklats sedan du tillträdde som vd sommaren 2020?

–Bolaget hade inte levererat på de finansiella målen eller enligt planerna för de två stora förvärven som gjordes 2017. När jag tillträdde som vd lanserade vi därför New Heights-programmet som består av tre steg: 1. Etablera basen. 2. Säkerställa marginalförbättringar och 3. Lönsam tillväxt. New Heights handlar om att säkerställa basen för Alimak Groups långsiktiga tillväxt och expansion. Nu har vi en decentraliserad organisation med ett tydligt resultatansvar och där kunden står i fokus. Med ökad innovation, produktutveckling och fortsatt utveckling av serviceorganisationen fokuserar vi på att bygga en stabil lönsamhet och att vi ska nå våra tillväxtmål. Förvärv kommer också vara en viktig del i strategin framöver. Coronapandemins effekter och efterdyningar i form av bland annat nedstängningar och försenade leveranser samt kostnadsökningar på råvaror har självklart utmanat oss, men vi har trots det lyckats leverera utifrån de milstolpar vi formulerat. Ambitionen är att bolaget under 2022 ska leverera en solid och lönsam tillväxt. Bolaget har för första gången lanserat en hållbarhetsplan och det är därför extra kul att vi redan har fått en utmärkelse av Allbright för vår jämställda ledningsgrupp.

Hur ser era expansionsplaner ut de kommande åren?

–Genom att jobba nära kunden vill vi öka produktutvecklingen och vidareutveckla vår eftermarknadsaffär globalt. Vi ser även att det finns många förvärvsmöjligheter som kan stärka vår verksamhet ytterligare. Vår målsättning är att på sikt leverera en årlig tillväxt på mellan fem till sju procent samt att uppnå en EBITA-marginal på mellan 14 och 16 procent. Vi har goda förutsättningar att nå våra finansiella mål i närtid.

Vilka faktorer gör Alimak Group till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

– Vi är ett fint gammalt svenskt industribolag som är globalt marknadsledande med en bred produktportfölj och en stark eftermarknadsaffär. Vår bransch drivs av starka underliggande tillväxtfaktorer som ökad befolkningstillväxt, urbanisering, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa samt hållbarhet. Detta gör att vi ser en solid efterfrågan på våra produkter och lösningar framöver. Med vår nya strategi bör vi snart vara i en position där vi kan leverera på våra finansiella mål och med ett starkt kassaflöde bör bolaget vara ett intressant investeringscase.

Ni driver en tydlig hållbarhetsagenda som går hand i hand med ert produktutvecklings- och digitaliseringsarbete. Berätta mer om det arbetet.

–Våra produkter utgör en viktig del av våra kunders ekosystem.Ju fler flöden som kan planeras och kontrolleras, desto viktigare är det att våra produkter kan kopplas ihop med kundernas ekosystem. Vi har ett stort fokus på att öka digitaliseringen i våra produkter vilket är särskilt viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, men bidrar även till att förbättra och effektivisera flödena för våra kunder. Uppkopplade hissar som kan servas och underhållas på distans är bra för både miljön och våra kunder. Dessutom är våra produkter kvalitetsprodukter med en livslängd på minst 20 år. Med rätt underhåll och kontinuerliga uppgraderingar kan de få en mycket lång livslängd, vilket även bidrar till ökad hållbarhet.

Vilka är dina viktigaste drivkrafter som vd för Alimak Group?

–Jag drivs av en grundläggande stark tro på Alimak Group och bolagets tillväxtpotential. Vi har skapat en struktur som ger oss rätt förutsättningar att bygga lönsamhet och leverera. Dessutom har vi fantastiska medarbetare runt om i världen som varje dag gör sitt yttersta för att driva bolaget i rätt riktning och det ger mig extra drivkraft. Jag är norrman men har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat på svenska industribolag, däribland SKF och Hultaforskoncernen. Jag tror starkt på Alimak Group och ser fram emot att få driva bolaget mot nya höjder.

Vilka fokusområden kommer ni att driva under 2022?

–Vi ska fortsätta jobba intensivt med produktutveckling, öka digitaliseringsgraden i våra produkter och fortsätta driva vår ambitiösa hållbarhetsagenda. Nästa år kommer vi även satsa på fas tre i förändringsstrategin som innebär att nå lönsam tillväxt. Vi kommer även titta på att förvärva fler bolag som stärker vår befintliga verksamhet.

1948 bildades Alvar N. Lindmark Aktiebolag i Skellefteå varfrån dagens Alimak Group härstammar. Bolaget har varit en pionjär och marknadsledare inom branschen i mer än 70 år och är idag en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk. Med en global räckvidd som spänner över fler än 100 länder erbjuder Alimak Group hållbara lösningar som skapar mervärde för kunden genom ökad säkerhet, produktivitet och resurseffektivitet. Alimak Groups aktier är listade i Mid Cap-segmentet på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn ALIG.

