Kriminalvården meddelar Confidence tilldelningsbeslut om säkerhetsteknik till ett värde om ca. 44 MSEK

Kriminalvården meddelar Confidence (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), tilldelningsbeslut avseende konstruktion och leverans av teknisk säkerhet och brandskydd för två av kriminalvårdens anstalter. Tilldelningsbeslutet, med ett samlat utvärderingsvärde om ca. 44 MSEK, har erhållits under gällande ramavtal och har skett i konkurrens med övriga ramavtalsparter. Leverans kan påbörjas i etapper under första kvartalet 2022 för ett beräknat färdigställande under andra halvåret 2023. Avtalsspärr om 10 dagar gäller fram till och med 2021-12-27 för båda avtalen.