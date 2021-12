Valutahandel analyserar utsikterna inför 2022

Under första halvan av 2021 så hade väldigt många av de något större valutorna nollränta eller nästintill. Detta är något som kan förändras en hel del under 2022, menar Markus Jalmerot som är medgrundare till Valutahandel.se

”Idag så höjde BoE räntan till 0.25% för att tämja inflationen och det kommer säkerligen fler höjningar från några betydande centralbanker under 2022”, fortsätter Jalmerot.

Den andra räntehöjningen under torsdagen kommer från Norge, där riksbanksledarmöterna enhälligt beslutade om en höjning med 25 punkter till 0.5%. Troligen så kommer ännu fler räntehöjningar från Norge under 2022, förutspår de flesta analytiker och deras egen centralbank också.

Igår så meddelande FED att räntan i USA troligen kommer att ligga på 0.9% i slutet av 2022. För länder som förväntas höja räntan och de som faktiskt också gör höjningarna, så finns det ofta goda möjligheter till att valutan stärks. Anledningen är framför allt att traders tjänar på att ligga i valutor för länder där räntenivån är högre

En råvara som gått nedåt under andra halvan av 2021 är guld, som dock kan få en återhämning under 2022. Även för vissa kryptovalutor så har flera sjunkit under andra halvåret. På Valutahandel.se så diskuteras ofta om olika kryptovalutor och om tillväxten i den sektorn. En artikel om alla de största ekonomiska möjligheterna under 2022 gick live idag.



Alternativt, kolla in en summering av valutahandel under 2021, där det beskrivs mer ingående om vad som hänt under året på krypto- och valutamarknaden.



