Sleep Cycle får utmärkelsen “Best for Wear” för Google Play 2021

10 december 2021, Göteborg – Sleep Cycle, den ledande plattformen för sömnanalys, har blivit utsedd till vinnare i kategorin ’Best for Wear’ av Google Play 2021.

Google Play’s Best of 2021 hyllar appar och spel som har bidragit positivt till kulturen i år. För att främja innovation på Google Play utökades priset till appar och spel på surfplattor samt appar på Wear OS och Google TV. Årets vinnare fokuserade på personlig tillväxt och erbjöd kreativa sätt att hjälpa användare att finna en bättre balans och lära känna sig själva – i det här fallet hur de sover och hur olika vanor påverkar deras sömnmönster.

Sleep Cycles VD Carl Johan Hederoth kommenterar:

”Vi är väldigt glada att ha blivit utnämnda ”Best for Wear” av Google Play tillsammans med Calm och MyFitnessPal som båda tillhör de största spelarna i vårt segment. Årets WearOS vinnare bekräftar det stora intresset för hälsoprodukter på wearables (smarta klockor mm). Sleep Cycles ambition är att vara det givna valet för sömn och sömnförbättring på alla hälsoplattformar och WearOS är självklart en av de viktigaste”.

I augusti 2021 lanserade Sleep Cycle sin unika teknologi för sömnanalys i Samsungs hälsoerbjudande och Wear OS™ för Samsung. Wear OS Health Services API används för att automatiskt upptäcka när en användare har somnat och påbörja larm och sömnanalys. Nyligen lanserades Galaxy Watch4 och Galaxy Watch4 Classic med denna innovation som skapar en bättre användarupplevelse på Samsungs enheter.

Länk till lista på vinnare https://blog.google/products/google-play/google-plays-best-of-2021/

För mer information om Sleep Cycle, vänligen gå till http://www.sleepcycle.com .

Media contacts:

Per Andersson

CFO and Head of Investor Relations

per.andersson@sleepcycle.com

46 70 939 5327

Malin Abrahamsson

Head of PR

press@sleepcycle.com

+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnanalys och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle (www.sleepcycle.com) är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP. Sleep Cycle har 40 anställda och sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

