Cecilia Ardström and Anders Lindell utses till nya styrelseledamöter i Nordic Credit Partners

”Jag ser fram emot att tillsammans med Anders, Gunnar och förvaltningsteamet fortsätta utveckla NCP till en ledande nordisk ränteförvaltare. NCP:s beprövande strategi, goda historiska avkastning och gedigna hållbarhetsarbete utgör en utmärkt utgångspunkt för fortsatt tillväxt”, säger Cecilia Ardström, nyvald ordförande i NCP.

Cecilia Ardström har varit tillförordnad VD i AMF Fonder, finansdirektör och chef för kapitalförvaltningen på Länsförsäkringar AB, Head of Treasury i Tele2-koncernen och Head of Asset Management och CIO i Folksamgruppen. Hon har varit ledamot av Sjunde AP-fondens styrelse och är i dag styrelseledamot i AMF Fonder, Euroclear, Careium och Teracom. Cecilia har studerat vid Handelshögskolan i Göteborg.

Anders Lindell grundade 1998 den makroinriktade hedgefonden IPM med sju miljarder dollar i förvaltat kapital och kontor i Stockholm, London och New York. Under tiden på IPM innehade han en rad ledande befattningar, däribland VD och styrelseordförande. Dessförinnan arbetade han inom ränteförvaltningen på JP Bank. Anders är civilingenjör från Linköpings universitet och har en examen från MIT Sloan School of Management.

”Det gläder mig att Cecilia och Anders blir nya styrelseledamöter i NCP. Deras breda erfarenhet från reglerad institutionell kapitalförvaltning kommer bidra väsentligt till vår verksamhet. Med en resultatorienterad, professionell och chosefri attityd personifierar de dessutom vår förvaltningskultur och värdegrund”, säger Jakob Eliasson, grundare och VD i NCP.

Styrelseledamöterna Björn Wolrath, Jakob Eliasson och Christoffer Malmström har avböjt omval. De kvarstår dock i sina respektive operativa roller inom NCP.

För ytterligare information, kontakta

Cecilia Ardström, telefon: 070-162 71 33

Jakob Eliasson, telefon: 08-23 11 00





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se