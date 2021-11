ARP Hansen Hotel Group utökar samarbetet med Zaplox ytterligare och tecknar avtal för Wakeup Hotel i Aarhus

Arp Hansen Hotel Group är en av Danmarks största hotellkedjor med 13 hotell, 2 hostels och totalt över 5 000 rum. Sedan tidigare finns Zaplox kiosk och gäst app i drift i Köpenhamn på Steel House Copenhagen, Wakeup Copenhagen Bernstorffsgade, Wakeup Copenhagen Borgergade och Wakeup Copenhagen Carsten Niebuhrs Gade med totalt ca 1 900 rum. Nu väljer alltså Arp Hansen att också installera Zaplox mobila gästapp i kombination med självbetjäningskiosker på Wakeup Aarhus på M.P Bruuns Gade i Aarhus, med 315 rum.

Med Zaplox kiosklösning kan Wakeup Aarhus erbjuda sina gäster ett alternativ för kontaktfri in- och utcheckning. I självbetjäningskiosken som finns utplacerad i entrén kan gästen checka in och checka ut samt själv skriva ut ett fysisk nyckelkort. Gästerna kan även nyttja Zaplox mobila gäst app för att hantera in- och utcheckning, ta del av erbjudanden/hotellinformation och få tillgång till en mobil nyckel direkt i mobiltelefonen. Hotellet ger på så sätt sina gäster flera digitala alternativ för in- och utcheckning, vilket ger en smidigare process med mindre köande och väntetid.

För närvarande pågår även leveransen av Zaplox gäst app och kiosk till Next House Copenhagen, Arp-Hansen Hotel Groups andra lyxhostel i centrala Köpenhamn och norra Europas största hostel med 1 650 bäddar i totalt 433 rum. Zaplox lösningar förväntas vara i drift i mitten av december 2021.

”Vi är väldigt stolta över att Arp Hansen ger oss förnyat förtroende och återigen väljer Zaplox gästresa för deras uppskattade hotell. Vårt nära samarbete de senaste 4 åren har i högsta grad bidragit till utvecklingen av främst vår kiosklösning men också vår gäst app. Hos Arp Hansen fokuserar hotellets personal på att få alla gäster att ta del av den digitala gästresan antingen via kiosk eller app vilket resulterar i hög användningsgrad och en aktiv och positiv gästdialog. Vi ser fram emot att hjälpa ännu ett Wakeup hotell att ge sina gäster en kontaktfri gästupplevelse”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox

Om Arp Hansen Hotel Group och Wakeup Copenhagen

Arp-Hansen Hotel Group har mer än 5 000 rum och sviter i Köpenhamn och Aarhus och täcker ca 21 % av rumskapaciteten i Köpenhamn. De förfogar även över 100 mötes- och konferenslokaler samt en kongressal. Arp-Hansen Hotel Group består av privatägda och centralt belägna hotell som omfattar: Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen Island, Gentofte Hotel och Wakeup Copenhagen Hotels samt Köpenhamns lyxhostels, Steel House Copenhagen och Next House Copenhagen.

Wakeup Copenhagen är ett lågpriskoncept som erbjuder plånboksvänliga hotellboenden i centrala Köpenhamn och Aarhus. Hotellkedjan ägs av Arp-Hansen Hotel Group och består av nya, smarta och minimalistiska lågprishotell designade av den kända danska arkitekten Kim Utzon.

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD

even.frydenberg@zaplox.com,

+32 468 07 88 02

Alternativt: ir@zaplox.com









Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732







Följande bilagor finns för nedladdning:

PM 211130_ARP Hansen Group utökar samarbetet med Zaplox ytterligare och tecknar avtal för Wakeup Hotels i Aarhus





