Brainville och Workamo inleder samarbete för att underlätta för frilansande konsulter

Brainville, marknadsplatsen för frilansare och konsulter, och egenanställningsbolaget Workamo vill genom ett nytt samarbete minska barriärer för konsulter och skapa en enkel väg till att fakturera utan eget bolag.

Efterfrågan på kompetens inom IT har ökat kraftigt det senaste halvåret och att komma igång med just frilansare och konsulter kan visa sig vara avgörande. Brainvilles VD, Manuel de Verdier, är av uppfattningen att kompetensbristen i Sverige delvis kan lösas om arbetsgivare slutar envisas med att anställa kompetens och istället inser att arbetsmarknaden blivit mer flexibel. Experterna föredrar allt oftare att jobba som frilansare för flera uppdragsgivare framför att vara anställda av en arbetsgivare. Genom den så kallade gigekonomin har inställningen hos arbetsgivare förändrats i snabb takt. Idag kan det vara ett stort steg att anställa en person för bolag och en felrekrytering blir kostsam. Samtidigt som allt fler vill frilansa som t ex konsulter inom sitt expertisområde. Brainville skapar genom sin plattform en effektiv mötesplats för företag och konsulter vilket löser utmaningar för båda parter.

“Vi ser att det finns en ökande trend bland konsulter att frilansa utan eget bolag och vill därför göra det enkelt för våra användare att välja alternativ till att starta bolag. Workamo sticker ut med sin användarvänliga tjänst och därför har vi valt att även samarbeta med dem.” säger Manuel de Verdier, VD Brainville.

Enligt Olof Norlander, VD på Workamo, är en av de största barriärerna för blivande konsulter att starta ett eget bolag då det krävs både startkapital och administrativ kunskap.

“Brainville är en välbehövlig tjänst och ett företag som vi delar syn med för de utmaningar som finns i branschen och hur vi kan göra den bättre. Tillsammans skapar vi ett riktigt vasst erbjudande till frilansande konsulter.” säger Olof Norlander, VD Workamo.

Brainville är Nordens största oberoende marknadsplats för frilansare och konsulter. Brainville grundades 2012 och idag används tjänsten av tiotusentals konsulter och uppdragsgivare.

Information om Workamo:

Workamo möjliggör utbetalningar till frilansande konsulter för företag genom att hantera skatt, sociala avgifter, försäkringar, förmåner mm. Frilansare kan själva fakturera via Workamo utan eget bolag till marknadens lägsta pris. Workamo ägs av venture buildern EPTI och digitala bokföringsbyrån PE Accounting.



För mer information se www.workamo.com eller kontakta Olof Norlander, olof@workamo.com

