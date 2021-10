Bricknode Holding AB har beslutat att utnyttja övertilldelningsemissionen i pågående IPO. Övertilldelningsemissionen tecknas i sin helhet av Dr Saeid Esmaeilzadeh via Centripetal AB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Bricknode Holding AB (publ) (”Bricknode” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att utnyttja övertilldelningsemissionen i IPO:n om ca 10 MSEK i enlighet med vad som offentliggjorts i Bolagets Prospekt. Övertilldelningsemissionen tecknas i sin helhet av Dr Saeid Esmaeilzadeh via Centripetal AB. Dr Saeid Esmaeilzadeh är serieentreprenör, investerare, forskare och medgrundare till bland annat Sdiptech. Styrelsen väljer att utnyttja övertilldelningsemissionen redan nu på grund av stort intresse i pågående IPO som har sista teckningsdag 1 november 2021. Övertilldelningsemissionen omfattar 458 715 aktier och tillför därmed Bricknode 9 999 987 kr. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till den 9 november 2021.

Dr Saeid Esmaeilzadeh: Serieentreprenör, investerare, forskare och medgrundare till bland annat Sdiptech säger:

”Bricknode har stor potential att bli en hörnsten i molnifieringen av finansbranschen. Bolaget har en stabil SaaS-plattform och skalbarheten i plattformen gör att Bricknode kan växa med kunderna under lång tid. Bolaget har fullt fokus på tillväxt och har redan bevisat att de kan skala upp både i Sverige och internationellt. Jag ser mycket fram emot att vara med som investerare på den tillväxtresa bolaget har framför sig."

Stefan Willebrand, VD och grundare Bricknode, kommenterar:

”Vi är stolta över att få in en så kunnig och erfaren aktieägare som Dr Saeid, som delar vår vision och synen på den stora marknadspotentialen för vår lösning. Dr Saeid har djup insikt och ett stort nätverk inom den europeiska FinTech-sektorn som kommer att vara väldigt värdefullt i vår fortsatta tillväxtresa som ett börsnoterat bolag.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bricknode

Stefan Willebrand, VD

Telefon: +46 (0)8-122 086 87

E-mail: stefan@bricknode.com

Erik Hagelin, Vice VD

E-mail: erik.hagelin@bricknode.com

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB

Telefon: +4631-13 82 30

E-mail: info@gcf.se

Certified Adviser

Amudova AB

Telefon: +468-546 017 58

E-mail: info@amudova.se

Om Bricknode

Bricknode är ett B2B-fokuserat SaaS-företag som tillhandahåller en skalbar, molnbaserad mjukvara som gör det möjligt för finansiella företag att lansera digitala produkter i snabb takt. Plattformen gör det enkelt för kunder att bygga eller utveckla nästan vilken finansiell produkt som helst med fullständig lösning för kapitalförvaltning, aktiehandel, fonder, utlåning och inlåning. Företaget erbjuder också outsourcinglösningar för back-office-administration. Bricknode grundades 2010 och stöder finansiella företag globalt. Läs mer på bricknode.com

Denna information är sådan som Bricknode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 17:10 CEST.

Bricknode Holding AB har beslutat att utnyttja övertilldelningsemissionen i pågående IPO. Övertilldelningsemissionen tecknas i sin helhet av Dr Saeid Esmaeilzadeh via Centripetal AB





