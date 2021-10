Trevian som rådgivare vid bostadsfastighetstransaktioner i Finland - utländska investerares intresse för den finska bostadsmarknaden växer kraftigt

Transaktionerna omfattade 528 lägenheter byggda av finska byggföretag, alla i aktivt hyresbruk. Köparen är ett europeiskt internationellt investeringsbolag för vilket Trevian har agerat som lokal partner, marknadsexpert och rådgivare för fastighetsinvesteringar i flera investeringar i Finland och andra nordiska länder.

Den finska bostadsmarknaden har vuxit kraftigt sedan 2016. Som ett resultat har finska portföljer börjat attrahera intresse, särskilt från utländska investerare. Utländska investerare som nyligen har kommit in på den finska marknaden har huvudsakligen varit europeiska fondförvaltningsbolag och institutionella investerare. För att höja den finska hyresbostadsproduktionen till en nivå som motsvarar framtida efterfrågan, syftar Trevian till att lyfta internationell diskussion för att introducera fler utländska investerare på marknaden.

– Finland är ett intressant destinationsland för utländska bostadsfastighetsinvesterare, eftersom den finska hyresmarknaden är mycket transparent jämfört med många andra länder. Bostäder hyrs främst via öppna onlineplattformar, vilket möjliggör transparens i hyresnivåerna och gör det enkelt att samla in historiska data om dess utveckling. Detta skapar förutsägbarhet för de internationella investerarna om utvecklingsmöjligheterna på portföljnivå. Den finska bostadsfastighetsmarknaden behöver också utländska investeringar för att säkerställa en tillräcklig nivå av hyresbostadsproduktion för att undvika brist i framtiden, säger Kim Särs, Trevians affärsdirektör för bostadsfastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Kim Särs

Business Director, Residential real estate

Trevian Asset Management

+3538 40 501 9981

kim.sars@trevian.fi













Trevian Asset Management is a Finnish investment and asset management company specializing in commercial and residential properties. The company was established in 2012 and is owned by its key personnel. The company produces actively managed real estate equity funds and asset management services optimized for its customers. The services are focused especially for institutional real estate investors, banks, and other professional investors. Trevian’s assets under management near 1.0B€. www.trevian.fi/en/

