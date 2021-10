Speqta rekryterar Tuomas Riski som VD för Rahalaitos

Tuomas Riski har erfarenhet från GE Money, Santander, Ferratum, Bigbank och efter det varit VD på Zmarta med huvudansvar för Finland. På Zmarta Group har han under de senaste fem åren ansvarat för att framgångsrikt bygga upp låneförmedlingsverksamheten i Finland.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:

Att få in Tuomas erfarenhet och driv till Rahalaitos känns helt rätt nu när tillfälliga regleringen är slut samt att pandemin släpper sitt grepp om Finland. Tuomas har djup erfarenhet inom låneförmedling och är rätt arvtagare till dom finska grundarna som nästa år lämnar som planerat. Jag ser mycket fram emot att lyfta Rahalaitos till nästa nivå med Tuomas.

Tuomas Riski kommenterar:

Jag har alltid varit imponerad över Rahalaitos förmåga att bygga produkterbjudandet för sina kunder. Det är en grund för att lyckas hjälpa finska konsumenter att få rätt villkor. Jag ser stor potential för Rahalaitos inom privata konsumentlån, men även att utveckla nya jämförelsevertikaler. Det känns därför otroligt spännande att få bli en del av bolaget i detta skede, där jag tror att min erfarenhet av produktutveckling tillsammans med Rahalaitos starka varumärke kommer bli en ännu starkare framgångssaga.

Tuomas Riski tillträder tjänsten senast 18 juli 2022. Rollen innebär även plats i Speqtas ledningsgrupp.



För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Lindros

VD Speqta AB (publ)

fredrik.lindros@speqta.com

+46 723 10 66 66













Om Speqta

Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: ca@vhcorp.se



www.speqta.com





