Rocker når ny milstolpe - över 200 000 aktiva kunder

- Vi lanserade vår nya app under andra kvartalet i år och sedan dess har vi adderat fler och fler produkter och funktioner i appen. Responsen från kunderna har verkligen varit fantastisk, vilket vi nu också ser i den starka kundtillväxten, säger Hanna Neidenmark, vd på Rocker.

Kundtillväxten har varit 48 procent sedan årsskiftet. Parallellt har Rockers checkout-lösning tagit ytterligare fart.

- Vi har förbättrat vår befintliga checkout på Blocket men också ingått avtal med tre nya aktörer om att ha vår checkout på deras plattformar. Det är såklart jättekul att se att användandet av våra produkter och tjänster ökar och det är extra kul att se att tillväxten nu till stor del drivs av att kunderna rekommenderar våra tjänster till varandra. För mig är det ett kvitto på att det vi gör är rätt och att våra tjänster över tid kommer kunna ersätta de traditionella bankernas erbjudanden, fortsätter Hanna Neidenmark.

Rocker bedriver verksamhet inom två huvudsakliga affärsområden:

Rocker You är ett ekosystem av finansiella tjänster som syftar till att underlätta för privatpersoner att hantera vardagsekonomin. Med Rocker You kan kunden få en fullständig översikt över alla sina transaktioner oavsett bank eller kort, samla in och spara kvitton digitalt, dela kostnaderna med vänner, skjuta upp betalningen av en redan genomfört transaktion samt samla lån och krediter.

Rocker Pay är en unik betalningslösning för den snabbt växande cirkulära ekonomin. Shopping online är enkelt, flexibelt och bekvämt - men inte när du handlar begagnade varor. Rocker Pay löser detta problem och erbjuder konsumenterna samma trygga och smidiga upplevelse även när de handlar med begagnade varor. Rocker Pay möjliggör snabba och säkra direktbetalningar men ger även kunden möjligheten att låna till köpet eller skjuta på betalningen

Om Rocker

Rocker AB (publ) är ett fintechföretag med bas i Stockholm och med visionen bygga marknadens bästa plattform för vardagliga finansiella tjänster och hållbara betalningar. Rockers affärsområde Rocker You erbjuder tjänster inom sparande, betalningar, lån och krediter i Rocker-appen. Affärsområdet Rocker Pay möjliggör säkra och flexibla transaktioner för privatpersoners handel med begagnade varor, bland annat på Blocket som är Sveriges största handelsplats. Rocker har tillstånd som betalningsinstitut i Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen. www.rocker.com

För mer information och pressfoton

Dora Streiffert Tolstoy, 0739 24 23 30 eller dora.streiffert.tolstoy@rocker.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

PR kunder





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se