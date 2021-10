Rocker offentliggör prospekt och pris i samband med erbjudande av aktier och notering på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 8 oktober 2021 offentliggjorde Rocker AB (publ) (”Rocker” eller ”Bolaget”), en leverantör av digitala finansiella tjänster och betalningslösningar, sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband därmed erbjuda aktier till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt ("Erbjudandet"). Idag offentliggör Rocker prospektet och priset för Erbjudandet. Första handelsdag förväntas bli den 29 oktober 2021.

Erbjudandet i korthet:

Det slutgiltiga priset i Erbjudandet är fastställt till 16,50 SEK per aktie (“ Erbjudandepriset ”), vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga aktier i Bolaget om cirka 1 492 MSEK efter att Erbjudandet genomförts.[1]

”), vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga aktier i Bolaget om cirka 1 492 MSEK efter att Erbjudandet genomförts.[1] Erbjudandet omfattar 12 121 212 nyemitterade aktier, vilket motsvarar cirka 13,41 procent av aktierna i Bolaget efter att Erbjudandet genomförts. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 200 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare 1 818 181 nyemitterade aktier, vilket motsvarar maximalt 15,00 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (“ Övertilldelningsoptionen ”). Övertilldelningsoptionen avser nyemitterade aktier och kan utnyttjas av Pareto Securities AB (” Pareto ”), på begäran av Pareto eller Carnegie Investment Bank AB (publ) (” Carnegie ”) (tillsammans ” Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners ”), helt eller delvis under de första 30 kalenderdagarna från den första dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

”). Övertilldelningsoptionen avser nyemitterade aktier och kan utnyttjas av Pareto Securities AB (” ”), på begäran av Pareto eller Carnegie Investment Bank AB (publ) (” ”) (tillsammans ” ”), helt eller delvis under de första 30 kalenderdagarna från den första dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 230 MSEK, motsvarande cirka 15,11 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter att Erbjudandet genomförts.

Rockers två största aktieägare, Schibsted Tillväxtmedier AB och LMK[2] har, med vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet till ett sammanlagt värde om upp till 100 MSEK med garanterad tilldelning om minst 45 MSEK. Den minsta garanterade tilldelningen motsvarar sammanlagt cirka 3,02 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet (cirka 2,96 procent givet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut) och cirka 22,50 procent av aktierna i Erbjudandet (cirka 19,57 procent givet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut).

Teckningar från övriga existerande aktieägare kommer i största möjliga mån att prioriteras vid allokeringen av Erbjudandet.

Aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt i enlighet med gällande lagar och undantag.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas vara 20 oktober - 27 oktober 2021. Anmälningsperioden för institutionella investerare i Sverige och internationellt förväntas vara 20 oktober - 28 oktober 2021.

Första handelsdagen i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 29 oktober 2021 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”ROCKER”.

Ett prospekt som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet har idag publicerats på Rockers hemsida (https://corporate.rocker.com), Avanzas hemsida (www.avanza.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se).

Hanna Neidenmark, VD, kommenterar:

”Vi bygger alltid våra produkter och tjänster utifrån de problem som vi vet att människor upplever. För oss innebär det att erbjuda lösningar som bygger på enkelhet, smarta funktioner och flexibilitet för kunden. Det som driver oss på Rocker är att skapa produkter och tjänster som löser vardagliga finansiella problem och som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Rocker erbjuder kunderna ett alltmer komplett och transparent alternativ till den traditionella banken som gör att fler och fler väljer att flytta sitt finansiella liv till Rocker. Vi tillhandahåller enkla, konsumentvänliga produkter och tjänster som utvecklats med dagens moderna tekniklösningar. Vi har en bevisad affärsmodell med intäkter från flera olika källor såsom lån, krediter och betallösningar genom bra partnerskap. Våra produkter och tjänster är byggda för att snabbt kunna skalas ut i nya marknader. Ett exempel är vår plattformsoberoende version av Rocker Pay som lanserades den 4 oktober 2021. En checkout-tjänst som gör handel mellan privatpersoner trygg, säker och flexibel. Bara i Sverige omsatte secondhand-marknaden varor för motsvarande 240 miljarder kronor under 2020. Trots en positiv trend upplever många människor problem; kommer köparen dyka upp, är varan rätt prissatt och vågar jag betala i förskott? Med Rocker Pay löser vi de problemen. Ett annat exempel är vårt betalkort med integrerad fingeravtrycks-ID som nu testas skarpt inför kommande lansering. Kortet har många fördelar, där den främsta är att du som kund aldrig mer behöver komma ihåg pinkoder eller knappa på kortterminaler.”

Dennis Ahlsén, styrelseordförande, kommenterar:

”Bolaget består av ett mycket starkt team, från kundservice, marknad, IT, produktutveckling till ledningen, och flertalet anställda har jobbat inom fintech i 10-15 år. Med hjälp av Rockers plattform och tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen kan vi gå från idé till lansering av helt nya produkter och tjänster på bara några veckor. Några exempel är, enligt oss, ett av marknadens bästa betalkort, sparkonton samt vår cartech-tjänst Rocker Buddy. Rocker Buddy gör det lika enkelt och tryggt att köpa och sälja bil privat som det traditionellt varit via bilhandlare. Denna tjänst byggde och lanserade vi på fem veckor, ett bevis på hur dedikerat och målinriktat vi hela tiden arbetar. Rocker Buddy har på kort tid blivit en mycket uppskattad produkt bland våra kunder och vi är överraskade av tillväxten sedan lanseringen i maj 2021. Idag har vi en nyutvecklad betallösning som vi bedömer kommer förändra marknaden fundamentalt för köp och försäljning av begagnade bilar, båtar, m.m. under kommande år.”

Richard Sandenskog, styrelseledamot i Rocker och investeringsansvarig för venture på Schibsted, kommenterar:

”Schibsted har haft förmånen att bygga miljardbolag inom fintech tillsammans med Rockers grundare Jonas och Dennis tidigare, med bolaget Lendo. Vår succéresa tillsammans då lärde oss att det krävs laserfokus på slutkunden samt modern teknologi för att lösa de problem som finns i, och skapa möjligheter i hanteringen av, vardagliga finansiella tjänster. Schibsted, som var en av de första externa investerarna i Bolaget, ser långsiktigt på innehavet i Rocker, och deltar även i den här emissionen. Vi har också djupa samarbeten inom produktutveckling där till exempel Rockers plattform är en integrerad del av Blockets köpupplevelse som gör betalningar mellan privatpersoner helt friktionsfria. Vi ser fram emot att fortsätta driva samarbeten och innovation inom transaktioner tillsammans med Rocker.”

Christian Krüeger, styrelseledamot i Rocker och VD på LMK Venture Partners, kommenterar:

“LMK var med redan dag ett när Rocker tog in sina första pengar. Vi är enormt imponerade av hur grundarna och ledningen har byggt Sveriges mest spännande fintech-företag. Bara under det senaste året har Rocker lanserat ett flertal nya produkter som växer extremt fort. Det är också väldigt attraktivt att Bolaget har flera produkter och tillväxtstrategier som kan växa både parallellt och driva varandra.”

Om Rocker:

Rockers vision är att erbjuda marknadens bästa app för vardagliga finansiella tjänster och hållbara betalningar[3]. Bolaget bedriver verksamhet inom två affärsområden; Rocker You, där Rocker erbjuder finansiella tjänster på nätet och genom appen till privatpersoner avseende vardags­ekonomin, respektive Rocker Pay, där Rocker erbjuder betallösningar för den snabbväxande cirkulära ekonomin för begagnade varor som köps och säljs via marknadsplatser på nätet. Rocker har sedan starten 2016 byggt en modern tech-plattform och utmärkt sig genom att i hög takt utveckla innovativa och användarvänliga produkter och tjänster. Under 2020 tog Rocker beslutet att minska fokus på låneprodukter och tillhörande investeringar i marknadsföring till förmån för en accelererad utveckling av Bolagets finansiella onlinetjänster i mobilen med fokus på betal- och sparprodukter. I april 2021 lanserade Rocker en helt ny plattform och app innehållandes flera nya tjänster för att underlätta den finansiella vardagen för privatpersoner, såsom sparkonton samt smarta funktioner för att spara kvitton, dela kostnader och budgetera. I maj 2021 lanserade Bolaget Rocker Buddy, en tjänst som underlättar transaktioner mellan privatpersoner avseende bilar och andra kapitalvaror. Bolaget har även nyligen lanserat den nya produkten Rocker Pay som är nästa generationens checkout-tjänst för begagnathandel mellan privatpersoner oberoende av vilken marknadsplats de väljer att köpa och sälja begagnade varor genom. Bolaget avser att fortsätta fokusera på produktbreddning och nya innovativa tjänster bland annat inom försäkringar, bolån och lönekonton.

Prospekt och anmälan:

Bolaget har upprättat ett prospekt i samband med Erbjudandet som idag har godkänts av Finansinspektionen (”FI”) och publicerats av Bolaget på dess webbplats (https://corporate.rocker.com). Prospektet innehåller Erbjudandets fullständiga villkor och instruktioner och är också tillgängligt på Avanzas webbplats (www.avanza.se) och Nordnets webbplats (www.nordnet.se).

Prospektet har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts av FI, som är den svenska behöriga myndigheten. FI godkänner endast prospektet som uppfyller de standarder för fullständighet, begriplighet och konsekvens som föreskrivs i Prospektförordningen. Godkännandet ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som ett godkännande av kvaliteten på de värdepapper som är föremål för prospektet och indikerar inte att FI garanterar att fakta i prospektet är korrekta eller fullständiga. Investerare bör göra sin egen bedömning av lämpligheten att investera i Bolagets värdepapper.

Preliminär tidsplan:

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 20 oktober – 27 oktober 2021 Anmälningsperiod för institutionella investerare 20 oktober – 28 oktober 2021 Första dag för handel i Rockers aktier 29 oktober 2021 Likviddag 2 november 2021

Stabilisering:

I samband med Erbjudandet kommer Pareto att agera stabiliseringsmanager (”Stabilseringsmanagern”) och kan därmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk lag, komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadsvärdet på en nivå över den som annars skulle råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på over-the-counter-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som börjar på första dag för handel i aktierna på Nasdaq First North Growth Market och som slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter slutet av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsmanagern att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare:

Carnegie och Pareto är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Advokatfirman Vinge KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Erik Penser Bank AB (”Erik Penser”) är Bolagets certifierade rådgivare. Erik Penser kan kontaktas på Certifiedadviser@penser.se eller +46 8 463 83 00.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Neidenmark, VD, Rocker

Mob: +46 705 44 80 69

E-post: hanna.neidenmark@rocker.com

Frida Bexelius, CFO, Rocker

Mob: +46 706 82 12 79

E-post: frida.bexelius@rocker.com

Informationen lämnades för offentliggörande, genom kontaktpersonerna som anges ovan, 14:00 CEST den 19 oktober 2021.

