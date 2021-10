Isofol Medical AB (publ) avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

GÖTEBORG, Sverige, 15 oktober 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav idag att Bolaget avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Isofols aktier handlas för närvarande på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet ISOFOL.