Spiffbet har tecknat nytt white label-avtal med väsentligt förbättrade villkor

Spiffbets dotterbolag Mozebra Ltd fördjupar samarbetet med Together Gaming Ltd. Parterna har undertecknat ett nytt samarbetsavtal med fokus på marginalförbättring och tillväxt. Avtalet innebär att Together Gamings erbjudande är bättre anpassat till Spiffbets tillväxtstrategi och multibrand-approach. Konkret innebär avtalet en marginalförbättring för Spiffbet samtidigt som Spiffbet gör ett åtagande att investera i tillväxt, vilket i sin tur innebär en volymökning för Together Gaming.

En nyhet i avtalet är att Spiffbets dotterbolag Rhino Gaming kommer att integreras i Together Gamings spelplattform för att kunna erbjuda Spiffbets egna spel till anslutna kasinon. Primärt är fokus att erbjuda spelen på tillväxtmarknader.

Together Gaming är leverantör av teknisk plattform till Spiffbets varumärken Buster Banks, Cashmio, Live Lounge, Scandibet, Sir Jackpot, Supernopea, Turbovegas, Wishmaker och Zenspin. Avtalet är ett så kallat white label-avtal, vilket innebär att Together Gaming tillhandahåller nödvändiga spellicenser, betalningssystem, spel och en del kringstjänster. Avtalet omfattar därmed en stor del av Spiffbets totala casinoverksamhet.

”Avtalet med Together Gaming är ett kvitto på att vår förvärvsdrivna tillväxtstrategi för att uppnå stordriftsfördelar fungerar. Avtalet är frukten av en lång dialog där bägge parter har haft fokus på hur vi kan arbeta effektivare och mera långsiktigt tillsammans. Nu kan vi blicka framåt och fokusera på att växa.” säger Spiffbets VD Henrik Svensson.

”Together Gaming erbjuder en mycket konkurrenskraftig produkt och vårt fördjupade samarbete med Spiffbet bekräftar detta. Avtalet visar vidare att Together Gaming är lyhörda och sätter kundernas tillväxt i första rummet vilket är väldigt viktigt för oss. Vi ser fram emot att fortsätta vara en nära partner till Spiffbet på den gemensamma tillväxtresan som nu går in i en ny fas." säger Benjamin Delsinger, Managing Director för Together Gaming.

”När vi blev en del av Spiffbet för snart ett år sedan, var ambitionen att vi som en del av större grupp skulle bli starkare och bättre. Detta avtal överträffar de förväntningar som jag och mina medarbetare hade då. Det lyfter lönsamheten direkt och ger oss bättre förutsättningar att satsa på tillväxt. Vi är verkligen glada över att ha uppnått detta utan en större och potentiellt riskfylld förändring av hela vårt system. Genom ett bra teamwork har vi skapat ett förstärkt samarbete med en leverantör som vi gillar att arbeta med och där båda parter är vinnare.” säger Maria Boelius, ansvarig för Spiffbets verksamhet inom onlinespel.

