Invest Talks: Meltron siktar på en snabb tillväxttakt och står redo att ta stora steg ut i världen med sina avancerade LED-belysningslösningar

Meltron är specialiserade på LED-belysningslösningar för tuffa och krävande miljöer. En omsättningsökning på drygt 50 procent, trots ett tufft affärsklimat under Coronapandemin, tyder på att bolaget har goda möjligheter att väsentligt öka tillväxttakten när restriktionerna väl släpper. Ambitionen är att dubblera omsättningen år för år. Under hösten genomför Meltron en emission för att finansiera bolagets framtida tillväxt. Det berättar bolagets vd Ville Sistonen.

Berätta om Meltron och er affärsidé.

–Vi designar, tillverkar och säljer avancerad LED-belysning för krävande miljöer, nischmarknader med höga krav på lång livslängd och tåliga ljuskällor. Meltron är resultatet av drygt tjugo års FoU-verksamhet, vilket resulterat i en högkvalitativ och patenterad produktportfölj. Vi levererar våra belysningslösningar utifrån devisen ”More than just light”, vilket innebär att våra lösningar ofta genererar mervärden till kundens verksamhet i form av exempelvis ökad produktivitet, en säkrare arbetsmiljö och ökad energieffektivitet.

Hur har er verksamhet utvecklats det senaste året?

–Vi har ökat vår omsättning med 51 procent, trots en mycket tuff situation på grund av Covid19 pandemin. Det är självklart positivt att vi har lyckats öka vår omsättning även under krävande omständigheter. Samtidigt är vi övertygade om att vi hade kunnat växa snabbare utan de restriktioner som Coronapandemin medfört och de begränsningar och förseningar i leveranskedjorna som inträffat de senaste månaderna. Vår tillväxttakt har minskat till följd av att det inte varit möjligt att genomföra fysiska kundbesök under pandemin. När restriktionerna tas bort är vår ambition att varje år fördubbla vår omsättning.

Ni har bland annat levererat genombrottsorders till ett ledande globalt läkemedelsbolag samt ett stort skogsbolag. Vilken betydelse har dessa händelser för bolagets utveckling?

–Ordern från läkemedelsbolaget var strategiskt viktig utifrån flera perspektiv. Det var den enskilt största ordern under räkenskapsåret och vi ska genomföra en gemensam fallstudie med kunden som kommer att kunna användas i vår framtida marknadsföring. Vi räknar med att studien kommer att vara till stor hjälp i vår fortsatta bearbetning mot läkemedelsindustrin. Ytterligare en avgörande händelse under det senaste året var vår genombrottsorder från den finska Metsä-koncernen. Vi ser goda möjligheter att framöver leverera väg- och gatubelysning till betydligt fler av koncernens anläggningar runtom i världen.

Hur ser er framtida marknadsföringsstrategi ut?

–Vi har hittills fokuserat uteslutande på direktförsäljning, men arbetar nu aktivt med att även etablera långsiktiga partnersamarbeten med aktörer som erbjuder tekniklösningar och styrsystem till kunder i krävande miljöer. Genom att förstärka våra partnersamarbeten ser vi goda möjligheter att tillsammans kunna erbjuda attraktiva helhetslösningar och därigenom öka vår försäljning. Parallellt fortsätter vi att stärka direktförsäljningen och öka kännedomen om Meltron som varumärke. Vi har dessutom rustat vår organisation internt under pandemin, vilket innebär att vi står väl rustade för en accelererad tillväxttakt under de kommande åren. Jag räknar med att 2022 blir ett år då vi uppnår många viktiga milstolpar i bolagets historia.

Vad är bakgrunden till att ni genomför en emission under hösten?

–Nu när Coronapandemin förhoppningsvis befinner sig i sitt slutskede gör vi oss redo att säkerställa vår leveransförmåga utifrån en kraftigt ökad efterfrågan. Den globala återhämtningen efter pandemin har på senare tid inneburit förlängda leveranstider för många av de komponenter som är nödvändiga i tillverkningen av våra produkter. Vi har gjort en del strategiska inköp hittills i år och behöver resurser för att även fortsättningsvis kunna säkerställa lagerhållningen av komponenter och därmed även vår framtida leveransförmåga. Ytterligare ett skäl till att vi genomför emissionen är att vi ser ett ökat behov av att investera mer i vår internationella sälj- och marknadsorganisation för att kunna möta upp den ökade efterfrågan i kölvattnet av Coronapandemin.

Vilka faktorer gör Meltron till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier och hela marknaden omsatte 2020 cirka 100 miljarder USD. Den underliggande tillväxten drivs av den globala hållbarhetstrenden, vilket innebär en ökad efterfrågan på energieffektiv LED-belysning som även kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö och ökad produktivitet. I det segmentet är vi väl positionerade med vår teknologi. Vi har kommit en bit i vår kommersialiseringsprocess, som dessvärre saktats ner på grund av Covid19-pandemin. Så snart restriktionerna lättar ser vi dock mycket goda möjligheter till en snabbt ökande tillväxttakt.

Fakta: Meltron designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn. Meltron är noterade på NGM SME, kortnamn MLTR.

