Valutahandel.se tar upp inflation & ränta i Sydamerika

Medan Norge var först ut i Skandinavien att höja räntan och planerar att fortsätta med detta, så är Brasilien de land som tycks spurta starkast inom Sydamerika. Så sent som i mars 2021 så låg räntan på 2%, den lägsta någonsin i Brasilien, men har sedan dess ökat till 6,25%. Inflationssiffrorna för september 2021 förväntas komma in runt 10,3%, en ökning från 9,7% under augusti 2021. Analytikerna väntar sig ytterligare räntehöjningar för att få bukt med inflationen i Brasilien.

I stora delar av Sydamerika så är det råvaror som driver upp inflationen. Chile som är stora på koppar har noterat prisökningar för metallen på drygt 33% det senaste året. Landets inflation ligger på 4,8% i augusti i år, en ökning för fjärde månaden i rad. Den årliga BNP-tillväxten har ökat 18,1% på en årlig basis under juni månad. Chiles dubblerade ränta till 1,5% i slutet av augusti 2021, kommer troligen att kräva ytterligare ökningar inom snar framtid för att få bukt med inflationen, erfar Markus Jalmerot på Valutahandel.se.

Hela artikeln om inflation och ränta i Sydamerika återfinns på Valutahandel.se. Där återfinns även en sektion som även tar upp de stigande kaffepriserna i Colombia.

Markus Jalmerot

Co-founder & Editor-in-chief

+351911065323

mj@valutahandel.se







