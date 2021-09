Casking höjer ribban för hygien på gym

En sak är säker med att dela gymutrustning med en stor mängd andra som tränar - du kommer sannolikt i kontakt med oönskade mikroorganismer längs vägen. Du kanske samvetsgrant spritar och torkar av din utrustning före och efter användning, men andra kanske inte gör det. Träningsutrymmen är en grogrund för potentiellt skadliga infektioner.

En studie av Clinical Journal of Sports Medicine fann att prover som samlats in från utrustning visade att vissa områden i ett gym inklusive fria vikt-zoner alla var fulla med bakterier, i genomsnitt över en miljon per kvadratdecimeter. Mänsklig svett visar sig ofta innehålla spårmängder av exkrementer och till och med E. coli. I en ny studie visade det sig att en del gymutrustning hyser upp till 362 gånger fler bakterier än en toalettsits.

Biomaster hämmar tillväxten av skadliga mikroorganismer på ytor mellan rengöringarna, dygnet runt. Skyddet är effektivt mot de flesta typer av smittoämnen som bakterier och virus, och det under produktens hela livstid.

Casking-grundarna Josh King och Harvey Castree förklarar: "Vi är stolta över att kunna förse fitness-industrin med en unik och funktionell produkt som inte bara förbättrar grepp-upplevelsen utan också presenterar en lösning för att förbättra hygien-nivåerna på befintlig gymutrustning.

Genom att lägga till ett ytterligare skydd kan de som går på gym nu känna sig säkrare då utrustningen är behandlad med antimikrobiell teknologi och ytor på gymmet därmed skyddas från skadliga bakterier. Vårt nästa mål är att utöka vårt sortiment så att man kan få antimikrobiellt skydd på all gym-utrustning."

För att ta reda på mer besök Casking.co.uk.

Brittiska Addmaster Holdings Limited är ett helägt dotterbolag till Polygiene, med specialistkompetens inom antimikrobiell teknik och hårda ytor. Företaget har en rad produkter för den här typen av applikationer, som finns konsumentprodukter, offentliga utrymmen, samt i sjukhusmiljöer och annat.

Om Addmaster

Addmaster (UK) Ltd är Europas ledande leverantör av högpresterande, tekniskt innovativa tillsatser till plast-, textil-, pappers-, färg- och beläggningsindustrin. Vi tillhandahåller additiv-masterbatches, vätske- eller pulverdispersioner för alla tillämpningar.

Biomaster Antimikrobiell teknik och Biomaster Protected är registrerade varumärken som tillhör Addmaster (UK) Ltd. Biomaster Protected-produkter testas enligt ISO-standarder och har visat sig vara effektiva mot de vanligaste typerna av skadliga bakterier och specifika virus inklusive SARS-COV-2. Addmaster är ett dotterbolag till Polygiene. För mer information om Addmaster eller Biomaster Antimicrobial Protection: info@addmaster.co.uk, eller besök www.addmaster.co.uk





Om Polygiene

Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 300 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.



Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

