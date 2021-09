Utfall av första utnyttjandeperioden för ChromoGenics teckningsoptioner av serie 2020/2022:1

ChromoGenics genomförde i slutet av 2020 en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i Företrädesemissionen innebar att fem (5) befintliga aktier gav rätten att teckna en (1) unit, bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. Företrädesemissionen blev fulltecknad och antalet teckningsoptioner som emitterades uppgick till 2 829 336 st. En (1) Teckningsoption berättigar, under perioden 13 – 27 september 2021 respektive 16 – 31 mars 2022, till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti – 8 september 2021 respektive 28 februari – 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden 26 augusti – 8 september 2021 till cirka 7,83 SEK och teckningskursen fastställdes därmed till 8,00 SEK.

Den 27 september avslutades den första utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna. Totalt utnyttjades 61 576 Teckningsoptioner, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 2,2 procent av samtliga Teckningsoptioner, för teckning av lika många aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per aktie. Genom teckningsoptionerna tillförs ChromoGenics därmed cirka 0,5 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i ChromoGenics med 61 576 aktier, en ökning från 16 976 019 aktier till 17 037 595 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår till cirka 0,4 procent. Aktiekapitalet ökar med 12 315,20 SEK från 3 395 203,80 SEK till 3 407 519,00 SEK.

Kontakt:

Fredrik Fränding, VD

Tel: +46(0)72 249 24 62

Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef

Tel: +46 (0)18 430 0430

E-mail: info@chromogenics.com

http://www.chromogenics.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

PM 210928 PM Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se