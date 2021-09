Nordic LEVEL Security AB (LEVEL), helägt dotterbolag till Confidence International AB, tilldelas avtal i projekt slussen rörande säkerhetstjänster

Avtalet sträcker sig över hela projekttiden fram till 2023-12-31 och förlängs löpande på årsbasis. Avtalsvärdet beräknas uppgå till ca. 10 MSEK under hela avtalsperioden.

Nordic LEVEL Security är sedan 2009 verksamt inom området offentlig trygghet och säkerhet. Avtalet är således ett fortsatt och utökat förtroende inom området där LEVEL har för avsikt att växa ytterligare.

”Vi är väldigt nöjda med LEVEL´s performance i uppstarten och ser fram emot att jobba med dem under hela projektet. Det känns särskilt tryggt att vi kan luta oss mot LEVEL som säkerhetspartner med access även till deras övriga erbjudanden när behov dyker upp under projektets gång. Särskilt viktigt under långa och komplicerade projekt som Slussen” meddelar Patric Abelt, Partner i Team Bäckströms.

”Vi är mycket stolta över det förtroende vi fått av MCS och Bäckströmskoncernen. Vi kan nu utifrån en ytterligare stärkt position inom segmentet bidra med hela vårt erbjudande från våra tre divisioner. Den nya koncernen står inför en mycket spännande tid med ett unikt helhetsgrepp om säkerhet med balans mellan människa och teknik som vi vet efterfrågas bland både befintliga och nya kunder”, säger Josef Darbo, Head of Division Operations.

För ytterligare information kontakta:

Josef Darbo

VD Nordic LEVEL Security AB/Head of Division Security Operations

josef.darbo@nordiclevelgroup.com

+46 73 077 50 04







