Brighters Actiste® erhåller sista utestående godkännande i Qatar

Brighter AB (publ) meddelade idag att Qatari Transport and Communication Authority har beviljat Brighter godkännande för behandling av personuppgifter av speciell karaktär för både Actiste® (med insulininjektion) och Actiste® Mini. I och med detta godkännande har både Actiste® och Actiste® Mini godkänts för hantering av känsliga personuppgifter och har nu alla de myndighetsgodkännanden som behövs för den kommande kommersialiseringen i Qatar, som är, under förutsättning att onboarding process och produktanpassning är slutförda, estimerad att starta under Q4 2021.

Brighter meddelade den 18 februari 2021 att bolaget hade tecknat ett femårigt distributionsavtal med Al Danah Medical Company i Qatar gällande Brighters banbrytande produktportfölj för behandling av diabetes, Actiste® (”Actiste Service”). Eftersom Qatars hälso- och sjukvårdssystem främst är statligt kommer resultatet av det distributionsavtalet till stor del att bero på distributörens förmåga att vinna offentliga upphandlingar.

”Vi är mycket glada över att erhålla detta slutgiltiga myndighetsgodkännande i Qatar. Vi har arbetat intensivt tillsammans med Al Danah Medical Company och ser fram emot ett fortsatt samarbete. Att ta del av deras viktiga kundkontakter, omfattande marknadskunskap och distributionskontrakt med andra stora internationella företag, inklusive inom läkemedelssektorn, är en stor fördel i vårt arbete med att inledningsvis lansera på den privata marknaden och förbereda kommande offentliga anbud.” säger Erik Lissner, VD i Brighter AB.

Nästa steg:

Brighter fortsätter nu arbetet med produktanpassning samt onboarding processen för användare. Båda är viktiga steg som måste slutföras innan den officiella produktlanseringen och för att distributören ska bli redo att delta i upphandlingar, vilket de förbereder för i samarbete med Brighter. Actiste® och Actiste® Mini är, under förutsättning att ovanstående steg är slutförda, estimerade att vara redo för officiell lansering i Qatar under fjärde kvartalet 2021.

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se.

