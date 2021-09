Rizzo Group lanserar RIZZO & MORRIS SECOND HAND

STOCKHOLM (7 september 2021) – Rizzo Group, med butikskedjorna Rizzo i Sverige och Morris i Norge lanserar i dagarna ett initiativ kopplat till återbruk och hållbarhet - RIZZO & MORRIS SECOND HAND. Secondhand initiativet går ut på att väskor eller resväskor som någon tröttnat på och som inte längre används kan lämnas in i någon av Rizzos eller Morris butiker. Väskan värderas i butik och som tack får kunden en rabattcheck, baserat på bedömt värde, att använda vid köp av en ny valfri produkt. Väskan som lämnats in tas om hand, fräschas upp och säljs sedan vidare under etiketten RIZZO & MORRIS SECOND HAND.

”Initiativet är precis som det låter, Second Hand och betyder att konsumenten kan lämna in sin använda väska till någon av våra butiker och sedan ser vi till så att den får ett nytt liv. På så sätt vill vi värna om miljön, produkternas värde och livslängd samtidigt som vi vill uppmuntra och inspirera våra kunder till ett nytt konsumtionsbeteende”, säger Helena Morland, marknadschef på Rizzo Group.

Detta är ett första steg på resan mot en mer cirkulär affärsmodell och ett sätt att försäkra oss om att vi tillgodoser behoven hos de kommande generationerna samtidigt som vi möter behoven för vår nuvarande generation.

RIZZO & MORRIS SECOND HAND lanseras i september i samtliga Morrisbutiker i Norge och Rizzobutiker Sverige.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fin, CEO och koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se

Helena Morland, CMO, tel: +46 (0)8 508 99 200, helena.morland@rizzogroup.se





Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2021 kl. 13:30 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se



