Quartiers rekryterar ny general manager med omfattande internationell erfarenhet till Boho Club

Alvaro kommer senast från rollen som general manager för fyra framstående strandrestauranger i Bali och har dessförinnan ackumulerat chefserfarenhet från såväl mindre som större hotell- och restaurangverksamheter på bland annat W Barcelona, W London, Majestics Resorts i Dominikanska Republiken, samt inom Le Meridien. Alvaro påbörjar sin anställning den 28 september och kommer att ingå i Bolagets ledningsgrupp.

Samtidigt avslutar Henric Person sin anställning i Quartierskoncernen. Henric har varit en nyckelperson i uppbyggnaden av Quartiers och Boho Clubs driftverksamhet inom hotell- och restaurangverksamhet. Henric inledde sitt arbete med Quartiers som konsult under 2018, ett uppdrag som sedermera förlängdes när Quartiers utökade sin driftverksamhet med verksamhet på Boho Club. Henric kommer nu att fortsätta arbeta som konsult inom hotell- och restaurang i uppdrag utanför Quartierskoncernen. Henrics sista arbetsdag blir den 1 oktober 2021.

- Det har varit en förmån att under tre års tid arbeta med Henric och bygga upp vår driftverksamhet. Vi är mycket tacksamma för Henrics insatser och önskar honom all lycka i framtiden. Med Alvaro får vi in en långsiktig lösning med gedigen och relevant erfarenhet som lämpar sig mycket väl för varumärket Boho Club och vår fortsatta planerade expansion. Vi ser mycket fram emot att välkomna Alvaro till Bohofamiljen, kommenterar Quartiers VD Marcus Johansson Prakt.

