Första leveranserna till miljöcertifierad byggnad i Oslo har lämnat ChromoGenics fabrik i Uppsala

De första delleveranserna till den historiskt stora orden från det norska byggbolaget Betonmast Oslo AS har lämnat ChromoGenics fabrik i Uppsala och påbörjat resan mot slutdestinationen Gullhaug Torg 5 i Oslo. Där kommer glasen att installeras i en miljöcertifierad byggnad, som är under uppbyggnad.

Leveranserna är de första av flera delleveranser till ordern på motsvarande 23,3 MSEK, som ChromoGenics kunde berätta om under Q1.

Ordern består av ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO, vilket innebär att byggnaden får ett effektivt skydd mot solvärmeinstrålning, ett mycket högt isolervärde och förbättrad ljudreducering.

Den miljöcertifierade fastigheten som är under uppbyggnad i Oslo delfinansieras av den norska innovationsmyndigheten Enova under programmet «Ny teknologi i byggenæriengen». Enova lyder under Klimat och Miljödepartementet i Norge.

Läs mer om projektet hos norska byggbolaget Betonmast Oslo AS eller hos byggherren Avantor.

Kontakt:

Fredrik Fränding, VD

Tel: +46(0)72 249 24 62

Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef

Tel: +46 (0)18 430 0430

E-mail: info@chromogenics.com

http://www.chromogenics.com













Följande bilagor finns för nedladdning:

PM 210902 Första leveranserna till Oslo har lämnat Uppsala





