Brighters dotterbolag Nectarine Health tecknar avtal med CK-Caregivers och fortsätter att utöka sina användartester i USA

Brighter AB (publ) meddelade idag att dess dotterbolag Nectarine Health har ingått avtal om slutanvändartester av produkt med CK-Caregivers LLC, en oberoende ägare och franchisetagare inom Comfort Keepers. Comfort Keepers är en ledande leverantör av tjänster för äldreboende i hemmet i USA.



Enligt avtalet kommer CK-Caregivers att rekrytera användare för att prova produkten i sina hem eller i äldreboenden. Slutanvändartesterna med CK-Caregivers förväntas ge värdefulla insikter om slutanvändarupplevelsen från bolagets målgrupp som använder fjärrvårdssystemet Nectarine Health™ at Home i sin boendemiljö.



”Vi är glada över att kommunicera avtalet för slutanvändartester av produkten med CK-Caregivers och starten på en viktig testperiod. Nectarine Health ser fram emot att, efter en lyckad testperiod, utforska strategiska säljmöjligheter i USA. Tillsammans med Comfort Keepers-gruppen ligger CK-Caregivers i framkant när det gäller att tillhandahålla vård av hög kvalitet i boendemiljö. Jag tror att Nectarine Health™ at Home kommer att gynna vårdaktörer i deras utveckling mot att digitalisera sina tjänster, säger Matthias Tietze, VD för Nectarine Health.



Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.



Om Nectarine Health



Nectarine Health™ at Home är AI-baserad teknologi som är skapad för att ge en livsbejakande självständighet till äldre genom möjligheten att känna sig trygga att bo hemma längre, en säkerhet och en vetskap om att hjälp alltid finns till hands. Nectarine Health är ett internationellt företag med ett team på 40 personer och huvudkontor i Gamla Stan, Stockholm, Sverige. Vi tror på att bättre och mer intelligenta verktyg kan stötta en positiv samhällsutveckling och innebära kvalitet i omsorgen, allteftersom vi globalt blir allt äldre.



Om CK-Caregivers, LLC

At CK-Caregivers (DBA Comfort Keepers of Central Illinois), we elevate the human spirit for today’s seniors and their families through a unique, individualized approach to in home care that helps seniors thrive and achieve greater wellbeing by fostering everyday positive moments, connection and a more purposeful life no matter their age or acuity.









