ÖKAD EFTERFRÅGAN AV INTERIMA CHEFER

Poolia Interim Management har valt att anställa ytterligare en Senior Konsult; Staffan Heidenberg, för att tillgodose den ökade efterfrågan.

”Vi valde Staffan Heidenberg för hans gedigna erfarenhet från bl a Executive Search och att han drivit eget företag tidigare. Två faktorer som är framgångsrika i vår bransch.” säger Åsa Bergman Målbäck, VD Poolia Interim Management AB och hon fortsätter ”För att vara Senior Konsult hos oss internt på Poolia Interim Management, behöver man ha en stor affärsförståelse och kunna tillföra kravprofilen ytterligare aspekter för att ge ett mervärde till kunden. Det känns oerhört roligt att just Staffan vill komma till oss, eftersom han har det som krävs och dessutom är en väldigt trevlig person.”

Staffan är ekonom från Uppsala Universitet och har över 20 års erfarenhet av att ha arbetat med Executive Search och specialistrekrytering varav, mycket framgångsrikt, 14 år i eget bolag. Han började sin tjänst på Poolia Interim Management den 23 augusti.

Segmentet Interim Management/Chef att hyra växer bland annat beroende på en förändrad arbetsmarknad, men också för att våra kunder har sett att Interima Chefer bidrar med så mycket mer än att bara täcka en tillfällig vakans. Man får ofta mer erfarenhet och kompetens än vad man frågade efter, vilket gör en Interimchefslösning till ett hållbart och ekonomiskt lönsamt alternativ. Något som doktorand Viktoria Rubin nämner i Arbetsvärlden, 2 juni 2021: ”- Möjligheten att få in ny kunskap i organisationen blir så mycket större, man kan få in olika perspektiv och välja utifrån nuläget vad man bäst behöver”. Ett slags ”learning by hiring” snarare än ”learning by doing”.Poolia Interim Management AB hyr ut chefer till både privat och offentlig sektor och har en bred konsultbas av många olika typer av ledare. Vi sätter en ära i att hyra ut kvalitet, expertis och framförallt mycket skickliga ledare.

Åsa Målbäck, VD Poolia Interim Management AB, asa.bergman-malback@poolia.se, 072-070 30 54

Jan Bengtsson, Koncernchef Poolia, jan.bengtsson@poolia.se, 073-600 68 10

