Inbjudan till teckning av aktier i Livsdal Sverige AB (publ.)

Styrelsen i Livsdal beslutade den 3 augusti 2021 med stöd från bemyndigande från bolagsstämman den 15 oktober 2020, att genomföra en nyemission av aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 76 000 SEK från 563 800 SEK till högst 639 800 SEK genom emission av högst 76 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1 SEK. Teckningskurs per aktie är 105 SEK. Vid fullteckning av aktier i nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till maximalt 0,8 MSEK vid full teckning.

Erbjudandet medför en maximal utspädning av kapital om 11,88 procent vid fulltecknad emission, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med det totala antalet aktier efter genomförd nyemission. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (Livsdal.com) samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång. Teckningstiden löper under perioden 16 augusti 2021 till och med den 3 september 2021.

Stockholm i augusti 2021

Livsdal Sverige AB (publ.) Styrelsen



> Besök Livsdals hemsida för Investeringsmemorandum och övrig information om Bolaget. www.livsdal.com/se/investerare

LIVSDAL – Ren luft från Sverige

Bakgrund

Livsdal grundades 2015 av Andreas och Tobias Murray med syfte att utveckla världens främsta konsumentluftrenare för kontor, publika lokaler och hem. Tillsammans med de främsta experterna på luftföroreningar, filter, akustik, design, m.m. utvecklades en första luftrenare. Någon prisnivå på låt säga 2 995 kr för en konsumentluftrenare eller 19 995 kr för en industriluftrenare sattes aldrig utan målet var alltid att allt skulle utformas utifrån ”best practice” på samtliga områden. Resultatet blev Livsdal One med aldrig tidigare skådad reningskapacitet utformad så att den passade i ett sammanhang med andra premiumprodukter som Bang & Olufsen, Gagganau, Svenskt Tenn, Herman Miller eller Hermes. Luftrenaren blev 2018 bl a nominerad till ”Life enhancer of the year” av tidningen Wallpaper och har fått en Red Dot Award i Tyskland.



Bolaget har därefter utvecklat Livsdal Essential som är en luftrenare i enklare utförande med bibehållen filterkapacitet som bolaget aldrig kommer kompromissa med. Bolaget har även utvecklat två modeller för inbyggnad i sekundärutrymme. Livsdals produkter har förflyttat hela kategorin mobila, mekaniska luftrenare till en helt ny nivå för en målgrupp som är van och villig att betala för premiumprodukter som är av högre kvalitet oavsett om det handlar om funktion, estetik eller produktionssätt med industrihantverkare.

Med ett premiumsegment och premiumprodukt följer även en möjlighet till att ta ut ett premiumpris med en mycket god marginal på erbjudandet. Genom att utforma affärsmodellen enligt en hyresmodell och kommunicera kostnaden i relation till en anställds totala månadskostnad som kanske ligger någonstans kring 50 000 kr – 150 000 kr i månaden inklusive skatter, pensionsavsättningar, lokalkostnad, förmåner etc. så blir inte kostnaden för Livsdals tjänst Ren luft på 200–500 kr per anställd och utförande en speciellt betungande kostnad för friskare och effektivare personal.

Utmaning

Luftföroreningar är världens största hälsoproblem enligt WHO. Väldigt många människor i storstäder inser idag att de mår dåligt av luftföroreningarna och speciellt avgaser från all trafik. De får spänningshuvudvärk, mår allmänt sämre och blir infektionskänsliga. Detta har vetenskapen nu också visat på. Samt att så gott som alla sjukdomstillstånd förvärras av luftföroreningar.

Vi vet idag också att det är de allra minsta luftföroreningarna som är så små så de är gaser som just i stor utsträckning kommer från biltrafik är farligast för oss för vi andas in dem och de går från lungan ut i blodet och därefter ut till alla organ i kroppen. Generellt spenderar vi 90 % av vår tid inomhus där luften ofta är sämre än utomhus för inomhus har vi ytterligare källor som som emitterar gifter från byggnaden och dess material, flamskyddsmedel, elektronik och levande ljus, mm.

Unika egenskaper som särskiljer Livsdal från konkurrenterna:

• Certifierade partikel- och kolfilter av medicinsk kvalitet.

• Exceptionell design med inspiration från svensk Empir och i material som oljat trä, rostfritt stål och sten.

• Den tystaste luftrenaren som låter som en havsvind.

• Tillverkad av industrihantverkare i Falköping och Herrljunga i Sverige.

• Hållbar design, kvalitetsmaterial och tillverkade för att hålla i en evighet.

• Säker mekanisk luftrening utan jonisering eller annan hälsofarlig teknik.

Varför investera i Livsdal?

Efter Covid-19 pandemin förväntas marknaden för luftrenare att öka med ca 30 % årligen då stort fokus hamnat på att minimera smitta från luftvägssjukdomen med dess virus. Det är framför allt företag vars medvetenhet ökat om betydelsen av en hälsosam inomhusluft för sina medarbetare. Det har också generellt ökat förståelsen för hur sårbara vi är i vår inomhusmiljö och vad viktigt det är att kunna säkerställa en hälsosam inomhusluft.

Livsdal erbjuder tjänsten Ren luft till företag genom ett ett abonnemangserbjudande där företaget betalar en månadsavgift precis som många företag gör för ett antal kontorsrelaterade tjänster som kaffe, vatten, frukt, städning, skrivare mm. Företagen skriver avtal på ca 24–36 månader med möjlighet till förlängning. Detta ger Bolaget återkommande intäkter. Därefter byter Bolaget filter ute hos kund efter i snitt 18 månader. Antingen förlänger kunden sitt kontrakt eller flyttar Bolaget över luftrenarna till en ny kund. På detta sätt byggs en flotta av luftrenare upp som månatligen genererar löpande intäkter.

Livsdal befinner sig i ett intensivt och intressant skede där Bolaget verkar på en marknad i kraftig tillväxt, med expansion till nya marknader som ett tydligt fokus. I takt med nya marknader, växande försäljning och en bredare produktportfölj, undersöker Bolaget aktivt möjlighet till en marknadsnotering på Spotlight Stock Market under 2022. Bolaget har ett management med stor gedigen kunskap om regelefterlevnad samt vilka förberedelser och krav som måste uppnås för att en noteringsprocess skall kunna inledas.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs 105 kr

Emissionsvolym 7,980 MSEK

Antal aktier i Erbjudandet 76 000 stycken

Teckningsperiod 16 augusti 2021–3 september 2021

Utspädning. De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 11,88 procent av Bolagets aktiekapital. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad.



Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se