Strauss bygger campus på ett risfält

Det tyska företaget Engelbert Strauss har tagit de första spadtagen för att, på ett risfält i södra Bangladesh, bygga ett nytt campus. Detta campus ses av företaget som en think-tank som, genom det korta avståndet till produktionen i samma land, ska minska kostnader och höja kvaliteten på de kläder företaget producerar.

Engelbert Strauss kollektioner av professionella yrkeskläder har i åratal varit ett självklart val i många yrken. De är anpassade för att användas ute som inne. Dessutom finns det varianter för alla årstider, något som passar de svenska förhållandena bra.

Nytt campus ger bättre utveckling

Campuset ska fungera som en utvecklingsanläggning och arbeta för en individualisering av företagets arbetskläder och står för innovation inom textilbranschen och hållbarhet. Det är en stor fördel att företagets campus kommer ha en sådan närhet till den storskaliga textilindustri som finns i landet.

Det ger möjlighet för de som designar kläderna att bättre förstå hur produktionen går till, vilka möjligheter och begränsningar som finns. I tätt samarbete med Ahsanullah University of Science and Technology (AUST) så utbildas lärare enligt Training of Trainers-principen. Detta innebär att dessa lärare sedan ska lära upp personer inom textilindustrin på campuset och som i sin tur för kunskapen vidare ut i produktionen.

Landet viktigt

Asiatiska Bangladesh har blivit en viktig produktionsplats, inte bara för Engelbert Strauss, men för hela textilindustrin. En stor del av världens textilier tillverkas i landet och att höja kompetensen och öka hållbarheten i området kommer många till gagn. Bangladesh är på många plan ekonomiskt eftersatt men projekt som detta kan leda till att hjälpa landet i rätt riktning.

Skillnad för svenskarna

Det innebär också förbättringar för de svenska konsumenterna som återfinns i många branscher, exempelvis inom måleri och bygg. Med målet att anpassa kläderna efter företagets behov så kan man få kläder som passar arbetarnas förhållande på ett helt annat sätt. Att kunna få arbetskläder uppsydda som är anpassade efter arbetsuppgifterna kan öka komforten och till och med säkerheten för de svenska arbetarna.

Detta gäller även för de som renoverar hemma eller av annan anledning behöver kläder de kan lite på i sin vardag. Att ha arbetskläder som tål att slitas i, smutsas ner och som klarar att användas gång på gång är otroligt viktigt. Det är inte troligt att man återvänder till ett företag om deras produkter någon gång gjort en besviken.

Genom att satsa på utveckling och hållbarhet i Bangladesh så skapar man band med sina svenska kunder som kan visa sig värdefulla. Det är en relation man skapar till sina kunder som man nu väljer att vårda. Om inte alltför lång tid kan man skörda frukterna av sina investeringar och ansträngningar. Dessutom börjar svenska konsumenter ställa hårdare krav på hur produktionen på plats går till och under vilka förhållanden den pågår. Genom att höja kompetensen kan man också förändra dessa förhållanden.

