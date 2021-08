Smartoptics Group AS: Invitation to presentation of second quarter and half-year results 2021

Oslo, Norway – 4 August 2021 – Smartoptics Group AS will publish its financial results for the second quarter and half-year 2021 on Tuesday 10 August, 2021, at 07:00 CEST. The company will host a presentation of the results by CEO Magnus Grenfeldt and CFO Mikael Haag on the same day at 08:00 CEST at Hotel Continental in Oslo. The presentation will also be webcast.

Date: Tuesday 10 August 2021

Time: 08:00 CEST

Venue: Hotel Continental, Oslo

Language: English

Link: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210810_1

The report and presentation will be made available at www.smartoptics.com and www.newsweb.no. A recorded version of the presentation will be available after the live stream is concluded.

For more information please contact:

Magnus Grenfeldt

CEO

Smartoptics

Telephone: +47 214 174 00

Email: magnus.grenfeldt@smartoptics.com











