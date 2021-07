Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 30 juli 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) inlösenprogram för preferensaktier under 2020.

Totalt emitterades 3 291 624 teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 17 augusti 2021 och till och med den 31 augusti 2021.

Teckningskursen per stamaktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till det högsta av (i) 75 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar omedelbart före (och exklusive) den 13 augusti 2021, och (ii) 3,50 SEK.

Stängningskursen för Quartiers stamaktie per den 29 juli 2021 uppgick till 5,58 SEK.

I samband med att utnyttjandekursen är fastställd kommer Quartiers att gå ut med ett nytt pressmeddelande.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 2020/2021 kommer 3 291 624 nya stamaktier emitteras. Det skulle medföra en utspädning av röster om 5,9 procent och avseende kapital om 5,3 procent.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, VD

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se

Telefon: +46 72-018 5998

Hemsida: www.quartiersproperties.com







