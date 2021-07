HANZA: Delårsrapport januari - juni 2021

HANZA Holding AB (publ) redovisar en god utveckling under det andra kvartalet 2021. Även långsiktigt ser HANZA en ökande efterfrågan, varför bolaget gör ytterligare investeringar i koncernens tillverkningskluster.

Andra kvartalet 2021

Nettoomsättningen ökade med 13 % till 633,8 MSEK (559,0).

Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 40,4 MSEK (-12,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4 % (-2,3).

Resultat efter skatt uppgick till 26,0 MSEK (-19,6), vilket motsvarar 0,73 SEK per aktie (‑0,58).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,4 MSEK (26,7).

Första halvåret 2021

Nettoomsättningen ökade med 4 % till 1 201,2 MSEK (1 158,1).

Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 62,9 MSEK (7,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,2 % (0,7).

Resultat efter skatt uppgick till 35,1 MSEK (-13,2), vilket motsvarar 1,00 SEK per aktie (‑0,39).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,5 MSEK (94,3).





Vd Erik Stenfors kommenterar rapporten

”Vi ser att marknaden uppskattar HANZAs unika erbjudande. Under våren 2021 har vi erhållit ett flertal nya kunder och projekt. För att möta efterfrågan fortsätter vi att vidareutveckla våra sex tillverkningskluster. Under andra kvartalet beslutade vi om ytterligare investeringar för 35 MSEK.”

”Långsiktighet är en ledstjärna för HANZA och det är tydligt att vår strategi ger resultat. Under kvartal 2 uppvisade ca 70% av HANZA en rörelsemarginal runt 10% vilket resulterade i en koncernmarginal om 6,4%. Bibehållna finansiella kostnader under expansionen gör att nettoresultatet förbättras betydligt; vinst per aktie uppgick till 0,73 SEK i kvartal två.”

”Vi arbetar med att färdigställa våra nuvarande sex tillverkningskluster. När denna fas är genomförd kommer vi att ytterligare skala upp verksamheten för att möta det globala behov som finns av HANZAs affärsmodell.”

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: +46-70 950 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-70 794 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com





Följande bilagor finns för nedladdning:

HANZA. Q2.2021





