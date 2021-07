Valutahandel analyserar trading med kaffebönor

Enligt United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA FAS) så minskar världens kaffeproduktion för 2021–22 med 11 miljoner påsar från föregående år, till totalt 164.8 miljoner.

De främsta anledningarna är Brasiliens kombinerade effekt av Arabica-träd som går in under produktionscykeln vartannat år samt en uthållig torka i Brasilien, som sägs vara bland de värsta på ett helt sekel. Totalt så har Brasiliens Arabica kaffebönör minskat med 42% jämfört med förra säsongen, medan kaffeproduktionen för robusta kaffebönor i Vietnam ökar med 5,8%, samtidigt som produktionen i Etiopien väntas öka med 2% i år.

Samtidigt så rapporterar USDA att den globala kaffekonsumptionen i EU, USA och Brasilien ökar 1,1% under 2020.

Priset för kaffe handlas strax under $1.5 per idag och var nere på $1.36 i juni 2021, jämfört med $3 per lbs under 2011. På Valutahandel.se så har genomgång gjorts om var det går att göra trading med kaffe genom svenska sidor. Här diskuteras även varför priset på kaffe har stigit det sista halvåret, potentialen för stigande kaffepriset på café samt dollarns inverkan på kaffebönor.



Markus Jalmerot

Medgrundare

+351911065323

mj@valutahandel.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se