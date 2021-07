IPO-aktuella Modus Therapeutics utvecklar potentiellt banbrytande behandling för sepsis och septisk chock

Berätta om Modus Therapeutics och er affärsidé

–Bolaget grundades 2011 med fokus på att utveckla behandlingsalternativ för sjukdomar med ett högt medicinskt behov. Vårt primära fokus är att utveckla den kliniska användningen av vår patenterade substans sevuparin. Det är en unik molekyl som modifierats för att markant minska den blodförtunnande effekten som sådana här polysackarider normalt har. Modifieringen gör det möjligt att använda sevuparin i högre doser och bättre utnyttja potentialen i den här typen av molekyler i allvarliga sjukdomar som tex sepsis och septisk chock.

Vad är sepsis och septisk chock och varför har ni valt att utveckla läkemedelsbehandling för patienter med dessa diagnoser?

–Sepsis uppstår då immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Om behandling inte sätts in i tid kan följden bli akut organsvikt och svåra vävnadsskador. Utan adekvat behandling kan sepsis på kort tid utvecklas från en vanlig infektion till att bli livshotande. Den allvarligaste typen av sepsis, septisk chock, är en ledande dödsorsak på intensivvårdsavdelningar världen över och det finns idag inga effektiva specifikt godkända behandlingar för det här tillståndet. Vi har valt att utveckla läkemedel för dessa diagnoser eftersom det globala medicinska behovet är mycket stort.

Hur långt har ni kommit i utvecklingen av er läkemedelskandidat sevuparin?

–Sevuparin har i prekliniska studier visat värdefulla behandlingseffekter vid septisk inflammationi både levande möss och odlade mänskliga celler. Dessutom har sevuparin redan gått igenom utveckling fram till fas 2 och vi har en mycket god uppfattning om dess säkerhetsprofil i människa, vilket innebär att vi kan starta patientstudier redan under 2022. Runt årsskiftet 2021/2022 planerar vi en första klinisk studie med friska frivilliga där man först inducerar ett sepsislikt tillstånd under kontrollerade former och senare under 2022 planerar vi att inleda den första studien i patienter med sepsis. De prekliniska studier vi och andra forskare hittills genomfört visar att sevuparin och andra heparinoider påverkar flera olika komponenter från vita blodkroppar och insidan av blodkärlen av betydelse för sepsisreaktionen. En del av dessa komponenter är gemensamma för andra typer av systemisk inflammation. Framöver kan det bli aktuellt att utvärdera sevuparin även i sådana näraliggande tillstånd.

Vilka faktorer gör Modus Therapeutics till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Trots att sepsis och septisk chock är allvarliga medicinska tillstånd som årligen orsakar ett stort antal dödsfall saknas fortfarande en effektiv specifik behandling. Vår läkemedelskandidat har blockbusterpotential eftersom den kan göra skillnad för ett stort antal patienter och dessutom avsevärt minska sjukvårdens kostnader för dessa patienter. Vår verksamhet grundar sig på drygt tjugo års forskning och bolaget drivs av en mycket erfaren styrelse och ledning. Vi har dessutom ett globalt patent för sevuparin som sträcker sig till minst år 2032.

Hur ser den globala marknadspotentialen ut för er läkemedelskandidat?

–Vi engagerade life science-konsulten Xplico som har uppskattat marknadspotentialen för sevuparin till hela 1,5 miljarder USD på de sju ledande läkemedelsmarknaderna i världen förutsatt en marknadsandel på 25 procent. 2019 uppgick vårdkostnaderna för sepsispatienter i enbart USA till 22 miljarder dollar, en kostnad som en effektiv behandling skulle kunna reducera. Ett framgångsrikt sepsisläkemedel skulle dessutom kunna bidra till att minimera de ofta allvarliga kvarvarande och sena effekterna av sepsis och septisk chock, med möjlighet både till minskat lidande för individen och avsevärda kostnadsbesparingar för samhället i efterförloppet.

Hur ser er långsiktiga utvecklingsstrategi ut?

–Vi har, kompetens och tillräcklig erfarenhet för att utveckla sevuparin hela vägen fram till kommersialisering i egen regi och det är något ett biotech alltid behöver räkna med. Samtidigt har vi valt att fokusera vår affärsmodell på att söka en uppgörelse med tex ett stort läkemedelsbolag med stöd av data från vår framtida fas 2 studier eftersom vi bedömer att det skulle maximera värdet av sevuparin inom den här indikationen.

Fakta: Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar läkemedelskandidaten sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Bolagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus stöds av Karolinska Development AB, KDev Investments AB, Östersjöstiftelsen och Praktikerinvest AB.

I juli 2021 noteras Modus Therapeutics på Nasdaq First North Growth Market, teckningsperiod 29 juni-13 juli 2021.

Läs mer på: https://www.modustx.com/ipo-2021

Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio

