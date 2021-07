Ny rekordorder från Förenade Arabemiraten

S2Medical AB (publ) har mottagit en ny rekordorder från sin distributör i Förenade Arabemiraten. Beställningen omfattar en engångsbeställning av sårläkningsprodukter till ett värde av drygt 760 000 SEK samt en månatlig beställning av Epiprotect till ett värde av ca 2,5 miljoner SEK/år. Den månatliga beställningens volym är baserad på de senaste månadernas inkommande beställningar från slutanvändare. Den exakta volymen kan komma att justeras beroende på mängden inkommande ordrar.

I mars pressmeddelade Bolaget om den största beställningen av Epiprotect i Bolagets historia vilken nu har blivit konsumerad på marknaden under ca ett kvartal. Beställningarna av Epiprotect från framför allt Abu Dhabi Health Services (SEHA) samt Ministry of Health and Prevention har under året tilltagit och är nu så frekventa att Bolagets distributör i Förenade Arabemiraten, MENA Medical Supplies, har valt att lägga en stående beställning av förbanden som skall levereras varje månad.

”För första gången i Bolagets historia har en kund valt att lägga en stående beställning. Detta är ett tydligt tecken på att de marknadsaktiviteter som vårt lokala säljkontor genomför är effektiva och välriktade. Vi ser denna beställning som en mycket bra början på en lokal marknad med exceptionellt stor potential och väntar även med spänning på att få följa motsvarande utveckling i ännu mer folkrika länder i regionen såsom Saudiarabien och Iran.” säger bolagets VD Petter Sivlér.





Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-05 12:37 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: petter.sivler@s2m.se





Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

