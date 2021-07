Spiffbet lanserar Metal Casino på den spanska marknaden

Spiffbets community-baserade kasinovarumärke Metal Casino kommer under sommaren 2021 lanseras i Spanien. Den spanska onlinespelmarknaden har under de senaste åren uppvisat en stabil tillväxt. Trots Covid-19, som medförde en nedgång för betting, har bruttoomsättningen (GGR) på den spanska marknaden för onlinespel vuxit från 748 miljarder euro 2019 till mer än 850 miljarder euro 2020 enligt den spanska spelmyndigheten. Under första kvartalet 2021 har den spanska marknaden vuxit med ytterligare 3,8% jämfört med det fjärde kvartalet 2020.

Under våren har allt innehåll på Metal Casino översatts till spanska. Även utformningen av själva kasinot har anpassats för att attrahera spansktalande spelare utan att ge avkall på Metal Casinos distinkta egna stil. Adaptionen av Metal Casino till spanska är också ett närmande till de spansktalande länder i Latinamerika, som kan vara en fortsatt möjlig expansion för varumärket. Planen är att inom den närmaste månaden genomföra lanseringen och därefter utvärdera resultatet för fortsatt expansion till andra spansktalande länder.

Marielle Tengström som ansvarar för varumärket Metal Casino är entusiastisk inför lanseringen: ”Vi har jobbat hårt för att anpassa allt content till spanska utan att ge avkall på vad varumärket Metal Casino står för. Vi vet att vårt varumärke är globalt gångbart och har stor potential på de flesta marknaderna. Nästan en halv miljard människor har spanska som modersmål. Spanien är bara ett första steg på vägen.”

Metal Casino har sedan Spiffbets förvärv av Spiffbet sommaren 2020 genomgått stora förändringar. Spiffbets VD Henrik Svensson kommenterar förändringarna: ”Förvärvet av Metal Casino har varit bra för Spiffbet. Första steget var plattformsbytet i höstas. Samtidigt genomförde vi en rad besparingsåtgärder och vässade vårt kunderbjudande. Redan under första kvartalet i år nådde vi ett operativt break-even för Metal Casino. Nu hoppas vi att vår spanska satsning kommer att förbättra resultatet ytterligare och även vara en bro till Latinamerika.”

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

