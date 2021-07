COSEL lanserar 300% toppeffekt open-frame kraftaggregat för medicinska och industriella applikationer

• 300% toppeffekt i upp till 1.000 millisekunder

• EN62477-1 OVC III säkerhetscertifierat för industriella applikationer

• Lämpligt för medicinska BF (Body Floating) applikationer

• Liten och kompakt kretskortslayout för konvektionskylning

• Hög verkningsgrad reducerar energiförbrukningen

• 5 års garanti som standard

Cosel Co, Ltd (6905: Tokyo) lanserar 600W konvektionskylda kraftaggregat, AEA600F serien. Utformade för krävande applikationer kan AEA600F leverera effekttoppar på 300% under upp till 1.000 millisekunder. Aggregaten möter också högt ställda säkerhetskrav och är certifierade enligt industrinormen EN62477-1 (OVC III) samt godkända enligt ANSI/AAMI ES60601-1, och EN60601-1 3rd Edition för medicinska applikationer. AEA600F lämpar sig för BF (Body Floating) applikationer och uppfyller säkerhetskraven 2MOPP (IN/OUT) och 1MOPP (OUT/FG). AEA600F har en layout optimerad för egenkonvektion, idealiskt för drift i miljöer med låg ljudnivå.