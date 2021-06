Elmarknaden just nu: Fortsatt högt elpris i sommar

Förra årets välfyllda vattenmagasin och rikliga vårflod i kombination med pandemin gav rekordlåga elpriser på runt 20 öre/kWh. I sommar är situationen annorlunda.

- Elpriset kan liknas vid en jojo sett till de senaste åren. Från väldigt låga nivåer till väldigt höga. Det har två orsaker, dels beror det på vädret, som påverkar allt från den hydrologiska balansen till hur mycket vindkraft som produceras. Dels så påverkar bränsleläget på världsmarknaden de svenska elpriserna. Det är även stora prisskillnader mellan norr och söder eftersom förutsättningarna ser olika ut i landet, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Elprisskillnaderna mellan Sveriges fyra elområden förväntas bestå över sommaren och beror på begränsad överföringskapacitet, vilket regleras av Svenska Kraftnät. Södra Sverige (SE4) har haft spotpriser som varit uppemot 60 öre (skedde den 23 juni) högre än i norra Sverige (SE1) under vissa dygn då elen inte har kunnat överföras i önskad omfattning.

Vattenmagasinen har fyllts på mycket den senaste månaden men det kommer att plana ut i juli och ökningstakten kommer att minska. Vindkraften har producerat mindre än planerat under månaden och kärnkraften är inne i sin årliga revision vilket som brukligt sker under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Under 2021 har bränslepriserna stadigt stigit vilket påverkar elpriserna i Norden. Oljan är uppe på den högsta prisnivån på tre år och för kol har priset inte varit så högt sedan 2011.



- De längre avtalen med fast elpris, på två och tre år, ligger på nästan samma nivåer som 2018/2019 så det är ett gynnsamt läge just nu för de kunder som vill ha kontroll på sin elkostnad att teckna ett längre elavtal, säger Jonas Stenbeck.





Spotpriset juni 2021 2020 Elområde 1, Norra Sverige Ca 34 öre/kWh 10,35 öre/kWh Elområde 2, Norra Mellansverige Ca 34 öre/kWh 10,35 öre/kWh Elområde 3, Södra Mellansverige Ca 39 öre/kWh 24,89 öre/kWh Elområde 4, Södra Sverige Ca 72 öre/kWh 25,39 öre/kWh

För ytterligare information kontakta:

Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com





