IPO-aktuella Wicket Gaming står inför lansering i Indien, en av världens snabbast växande spelmarknader

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gaming, som noteras på Spotlight Stock Market i juli i år, är specialiserat på att utveckla free-to-play-spel inom sportgenren för mobiltelefoner. För närvarande pågår intensiva förberedelser inför bolagets kommande lansering av speltiteln Cricket Manager på den indiska subkontinenten, där marknaden för mobilspel förväntas generera intäkter på mer än 4,5 miljarder USD under 2021. Den indiska marknaden växer betydligt snabbare än den globala marknaden och tillväxtpotentialen för Wicket Gaming är mycket omfattande. Det berättar bolagets vd Eric de Basso.

Berätta om Wicket Gaming och er affärsidé

–Bolaget grundades 2015. Vår affärsidé är att utveckla free-to-play spel för mobila plattformar baserade på egenägda varumärken inom sportgenren. Free-to-play innebär att spelen är kostnadsfria att spela. Våra intäkter genereras dels via annonsörer, dels via köp som spelarna kan göra i spelet.

Vad är bakgrunden till att ni lanserat ett cricketspel för mobila enheter?

–Cricket är den näst största sporten i hela världen. På den indiska subkontinenten och i Storbritanniens övriga tidigare kolonier kan cricket närmast betraktas som en nationalsport. Cricket är för närvarande en snabbt växande sport och växer i Europa, USA och i andra delar av världen. Cricket Manager är ett managerspel som går ut på att äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen.

Vilka faktorer bidrar till att ni planerar att lansera Cricket Manager i Indien, en mobilspelmarknad som väntas befinna sig i kraftig tillväxt under de kommande åren och beräknas ha 230 miljoner mobilspelare 2021?

–Vi har i drygt två års tid förberett vår lansering av Cricket Manager på den indiska marknaden. Indien rankas för närvarande som den femte största globala marknaden för mobilspel när det gäller intäkter. 2020 genomfördes 9 miljarder nedladdningar av mobilspel i landet, som har en befolkning på 1,3 miljarder människor. Dessa faktorer bidrar förstås till att vi väljer att lansera Cricket Manager just i Indien. Ytterligare faktorer som talar för en exponentiell tillväxt på den indiska mobilspelsmarknaden framöver är det faktum att 4G nu rullats ut i merparten av landet samt att det finns en stor nyfikenhet och hunger efter kvalitativa mobilspel med cricket i fokus.

Hur långt har ni kommit i utvecklingen av spelet?

–Cricket Manager är i princip färdigutvecklat och har funnits tillgängligt via Appstore och Playstore i drygt två års tid. Under denna period har vi haft möjlighet att testa spelet på vår målgrupp och kartlägga vilka funktioner och vilken typ av spelupplevelse de efterfrågar. Nu adderar vi funktionalitet som förfinar upplevelsen och ska resultera i Cricket Manager 2.0 som står redo att lanseras under senhösten 2021.

Vilka faktorer gör Wicket Gaming till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi är ett unikt bolag med en nischad produkt som vänder sig till en stor global marknad. Vi har gedigen erfarenhet av att utveckla och lansera liknande spelplattformar och har även etablerat ett omfattande kontaktnät inom cricket samt marknadsföring och distribution av mobilspel i Indien. Vi har dessutom tillgång till data som tydliggör exakt vad spelarna efterfrågar i den här typen av spel. Timingen i vår lansering är helt rätt, nu är den indiska marknaden teknikmässigt redo för den här typen av free-to-play spel med ett omfattande speldjup.

Hur ser er strategi ut vad gäller lanseringen av Cricket Manager på den Indiska marknaden?

–Lanseringen har föregåtts av rigorösa förberedelser som inte lämnar något till slumpen. Vi har lagt mycket resurser på att kartlägga marknaden och har även gjort en detaljerad marknadsplan som är redo att sjösättas när timingen är rätt. Vi har verkligen gjort vår hemläxa med stor precision och ser goda möjligheter att kunna skörda frukterna av våra ansträngningar under de kommande åren. En ambition är att Cricket Manager ska ge de indiska mobilspelarna samma typ av spelupplevelse som exempelvis Top Eleven och FIFA Manager erbjuder fotbollsfansen idag.

Fakta: Wicket Gaming grundades 2015 och är ett spelutvecklingsbolag som är specialiserat på att utveckla free-to-play-spel inom sportgenren för mobiltelefoner. Under sommaren noteras Wicket Gaming på Spotlight Stock Market med första preliminära handelsdag 22 juli.

Skribent:

Annika Wihlborg, Invest Talks Studio

