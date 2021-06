Majority shareholder owns over 95 per cent of DDM

DDM Holding AG (First North Growth Market: DDM) announces that on 22 June 2021, DDM Group Finance S.A. (formerly Demeter Finance Sarl) informed DDM Holding AG that it had reached an ownership level of over 95 per cent of the shares in DDM Holding AG.

DDM Holding AG will provide additional information in due course.

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 08:00 CEST on 23 June 2021.

For more information, please visit DDM’s website at www.ddm-group.ch or contact:

Henrik Wennerholm, Chief Executive Officer

Tel: +41 79 539 88 59

Fredrik Olsson, Chief Financial Officer

Tel: +41 79 331 30 17



Mail: investor@ddm-group.ch

