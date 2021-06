Yaytrade utökar avtal med J Lindeberg

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) har idag ingått avtal med J Lindeberg AB (”J Lindeberg”) avseende utökning och förlängning av försäljning, av J Lindebergs samples och overstock från deras mode- och golfsortiment. Avtalet innefattar en försäljning av ca 7,000 artiklar i start.

Yaytrade har förlängt och utökat sitt partnerskap med J Lindeberg, som nu även kommer att innefatta deras herrsortiment både inom mode- och golfsegmentet. Dessutom kommer viss del av utförsäljningen även innefatta damkläder.

”Vi är glada och stolta över fortsatt förtroende från J Lindeberg som dessutom innebär ett utökat antal artiklar där vi nu även kommer att få driva försäljning kring deras flaggskeppsvertikaler inom herrmode och golfkläder. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande försäljning.”, säger David Knape, VD, Ytrade Group AB (publ)

”Vi har valt att förlänga vårt avtal tillsammans med Yaytrade då det ger oss möjligheten att genomföra vår årliga sample sale trots rådande pandemi samt då vi ser det som en hållbar lösning att aktivera produkter via Yaytrade. Denna gång har vi även valt att koppla på herr samt golf under kommande sample sale.", säger Ferdi Sajhadi, Head of Retail, J Lindeberg AB

Preliminär start för försäljningen beräknas till den 25 augusti 2021. Inledningsvis kommer avtalet innefatta försäljning av ca 7,000 artiklar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Knape, VD Ytrade Group AB (publ)

E-post: david.knape@yaytrade.com

Telefon: +46 70 999 90 09







Denna information är sådan som Ytrade Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ytrade Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Yaytrade

Ytrade Group AB (publ) är ett svenskt fashion-tech bolag som driver marknadsplatsen Yaytrade. Bolaget bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket under 2015. Den första versionen av Yaytrades marknadsplattform lanserades för allmänheten i slutet av 2017.



På Yaytrade kan privatpersoner handla premium fashion och livsstilsprodukter från varumärken och bolag som genom Yaytrade säljer ut utgående lager, samples och returer genom digitaliserade ”pop-up butiker”.Bolaget bedriver även försäljning av premium second hand från privatpersoner och influensers där användarna skapar sin egna e-butik där de kan skapa annonser själva eller använda bolagets pick-up service. Yaytrade har en urban användarbas och en utstickande design som b.la plockade hem silver i Svenska Designpriset under kategorin e-handel 2020.Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: adviser@eminova.se

För mer information, se Yaytrades hemsida www.yaytrade.com

