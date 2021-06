Hälften av alla som arbetar skift har under senaste året gått till jobbet sjuka trots pandemi

6 av 10 har inte haft tid för återhämtning

Dåliga villkor, oflexibla scheman och missnöjdhet leder till stora utmaningar hos de som arbetar efter skift idag. Många har känt sig tvungna att gå till jobbet sjuka det senaste året, andra vittnar om inställd fritid och minskad möjlighet till återhämtning. Det här är faktorer som påverkar hälsan och välmåendet i stort, och som i förlängningen kan påverka både medarbetaren och verksamheten negativt. Det visar en ny studie genomförd av företaget Quinyx som arbetar med schemaläggningsverktyg.

Nästan 80% av den globala arbetskraften jobbar i skift och går på schema. Det är till exempel vårdpersonalen som tar hand om oss när vi är sjuka, budet som ser till att vi får våra online-beställningar i tid, eller personalen i butiken som fyller på hyllorna när vi ska handla mat. En arbetskraft som är livsviktig för vår ekonomi och som håller samhället i gång trots att vi är mitt i en global pandemi. En arbetskår som inte heller kan tala om distansjobb och hemarbete under Covid-19.

För andra året i rad har Quinyx genomfört den globala undersökningen The State of the Deskless Workforce med över 10 000 personer. I Sverige har man frågat 1208 personer om deras arbetsmiljö, utmaningar, behov och hur de hittar balansen mellan arbete och fritid. Personerna arbetar inom vård och omsorg, detaljhandel, tillverkande industri, hotell och restaurang, facility management samt lager och logistik. Nedan statistik är sett till Sverige.

Anställdas hälsa: trots smittspridning – nästan hälften har jobbat sjuka

Hälften (50%) av alla skiftarbetare har gått till jobbet sjuka det senaste året.

23 % har känt sig klandrade av chefen/arbetsgivaren för att inte ta ett ledigt skift.

Under en global pandemi är det oroväckande att nästan hälften har gått till jobbet sjuka. En stor utmaning då det både kan sätta andra i fara, och leda till ohälsa och på sikt utbrändhet hos de anställda.

Obalans mellan jobb och fritid

63% har missat sociala evenemang eller helgdagar på grund av sina arbetsscheman.

69% av de som arbetar inom vården har fått ställa in sin fritid i sista sekund och även avstå tid för träning och personlig återhämtning.

32% av alla skiftarbetare önskar ett mer flexibelt schema.

Siffrorna visar en tydlig bild av de utmaningar som skiftarbetare står inför. Oflexibla scheman som inte gör det möjligt för medarbetare att ha en sund balans mellan arbete och privatliv. Något som riskerar att orsaka ett lågt engagemang och dåligt välmående på arbetsplatserna. Mer än hälften av alla skiftarbetare uppgav att de inte kan planera sin fritid. Detta innebär många offrade träningspass, hälsoaktiviteter och tid för personlig återhämtning efter jobbet.

Dåliga scheman skapar stor stress

37% känner sig pressade av kollegor att ta arbetsskift som de inte vill.

Mer än hälften av alla (52%) skiftarbetare har övervägt att säga upp sig eftersom de är missnöjda med sin arbetsmiljö. Inom vården är siffran ännu högre, 57%.

Hela 75% blir kontaktade av sin arbetsgivare på ledig tid, direkt via sms eller telefon.

Mer än hälften (53%) har märkt av en underbemanning på grund av en oförutsägbar efterfrågan eller sjuk personal. Något som för 86% påverkar arbetsmiljön negativt och har gjort den betydligt mer stressig.

44% uppgav att underbemanning orsakade sämre service för kunderna.

58% planerar att stanna kvar på sitt jobb på lång sikt, men 1 av 5 letar för närvarande efter ett nytt jobb. 51% menar att de finns gott om andra jobbmöjligheter.

Det är inte bara oflexibla scheman som skapar stress och ångest. Förändringar i schemat i sista minuten har en stor inverkan på anställdas välmående. Svårigheter att byta skift är ett vanligt problem för många och 24% är oroliga att deras chef kan reagera negativt om man skulle be om att byta skift på grund av personliga skäl.

