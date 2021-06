Digitalbyrån Gaffla väljer Bidbrain

Digitalbyrån Gaffla väljer AI-verktyget Bidbrain för att optimera sina kunders Google Shopping annonsering. Det betyder att Gaffla kan ge sina kunder ännu bättre resultat, jobba mer effektivt och få djupare insikter. För Bidbrain innebär det att fler e-handelskunder, genom Gaffla, använder Bidbrain.

Bidbrain är en lättanvänd SaaS-plattform för både e-handlare och byråer som fungerar som en plugin till Google Ads. I ett första steg erbjuds e-handlaren en gratis AI-analys där Bidbrain analyserar de nuvarande budmönstren. När budtjänsten aktiveras väljs vilken ROAS (Return On Ad Spend, avkastning på annonskostnaden) de siktar på för sin annonsering, och Bidbrain jobbar för att generera så mycket försäljning eller vinst som möjligt till den önskade avkastningen.

Nu är Bidbrain-tjänsten öppen för partnersamarbeten, där digitalbyråer och andra aktörer kan erbjuda Bidbrain till sina kunder via en återförsäljarmodell. Performancebyrån Gaffla är en av de första byråerna att använda Bidbrain för att effektivisera och förbättra sitt erbjudande. Gaffla är en taktisk och strategisk specialistbyrå inom sökmarknadsföring vars affärsidé är att förstärka marknadnärvaron hos företag med tillväxtambitioner. Sedan 2018 är Gaffla en certifierad Google Partner-byrå och en certifierad Google CSS partner.



Fredrik Rosenborg VD Gaffla säger:

Idag är effektivitet och insikter två av de mest konkurrenskraftiga egenskaper hos en performancebyrå. Genom att samarbeta med Speqta Bidbrain säkerställer vi inte bara att vi blir mer effektiva i vårt arbete, utan även att vi kan anskaffa nya insikter snabbare.

Bidbrains VD Malin Blomberg säger:

Vi är oerhört glada att just Gaffla, som är en certifierad Google CSS partner idag, väljer vår tjänst för att optimera deras kunders Google Shopping-annonser. Det visar på att även digitalbyråer har stor nytta av vår teknik. Vi har idag flera kunder via Gaffla och ser mycket fram emot att fortsätta utveckla samarbetet.

För mer information, kontakta gärna:

Bidbrain

Malin Blomberg

VD Bidbrain/AdTech

malin.blomberg@bidbrain.com

+46 701 15 14 44









Gaffla

Fredrik Rosenborg

VD Gaffla

fredrik.rosenborg@gaffla.nu

+46 767 64 01 94









Om Bidbrain och Speqta

Bidbrain ingår i Speqta AdTech och är en del av Speqta Group. Speqta erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genereringsplattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”.

www.bidbrain.com





