FluoGuides banbrytande innovation innebär ett paradigmskifte för cancerkirurgi. Invest Talks Sektor: Health Care

Berätta om FluoGuide och er produkt FG001

–Vi har utvecklat FG001, en produkt som injiceras i patienten i samband med canceroperation. Vår produkt gör tumören fluorescerande och därmed lättare för kirurgen att särskilja från den friska vävnaden. Hög precision och att undvika avlägsnandet av frisk vävnad är ofta en helt avgörande faktor i samband med cancerkirurgi. FG001 förbättrar både säkerheten och utfallet i samband med cancerkirurgi. I ett första skede väljer vi att tillämpa vår produkt på hjärntumörkirurgi, men på sikt kan den även tillämpas på många andra cancerformer, exempelvis lungcancer, bröstcancer och kolorektalcancer.

Ni genomförde våren 2021 ett listbyte från Spotlight Stock Market i Köpenhamn till svenska Nasdaq First North Growth Market. Vad var bakgrunden till listbytet?

–Eftersom vår produkt har verifierats testats kliniskt med gott resultat är vi nu redo att gå in i en mer intensiv globaliseringsfas. Under det kommande året inleds bland annat en Fas IIIstudie. Vårt listbyte till Nasdaq First North Growth Market gör vårt bolag mer tillgängligt för en bredare grupp investerare, inte minst i Sverige, där aktiemarknadens intresse för innovativa life science bolag generellt sett är högre än i Danmark.

Hur bedömer ni att den globala potentialen för er produkt ser ut?

–I ett första skede utvecklar vi FG001 mot glioblastom, en meget alvorlig typ av hjärntumör och cancerindikationdär behovet av förbättrad behandling är stort. I nästa steg är tanken att även utveckla produkter som kan användas vid i samband med operation av mer solida cancertumörer, exempelvis lungcancer, bröstcancer och kolorektalcancer. Det är treav de vanligast förekommande cancerformerna så den globala potentialen för vår produkt är förstås mycket omfattande.

Hur ser utvecklingsplanerna för bolaget ut under de kommande åren?

–Vi står inför en händelserik utvecklingsfas då vi ska skala upp bolaget och förbereda oss för kommersialisering. Under 2022 planerar vi att inleda en Fas IIIstudie på FG 001 med tillämpning på hjärncancer. Parallellt utvecklar vi produkttillämpningar för andra cancerformer. Även om FG001 klassificeras som ett traditionellt läkemedel kan vår väg till marknaden vara snabbare än vid traditionell läkemedelsutveckling eftersom det endast krävs mindre komplexa kliniska prövningar. Eftersom målgruppenär väldigt koncentrerad i vår första tillämpning så är det möjligt för oss att ta FG001 hela vägen till marknaden i egen regi. När det gäller tillämpningar för bredare cancerformer är vår strategi att inleda samarbete med globala bolag med de resurser som krävs för att marknadsföra produkten globalt.

Vilka faktorer gör FluoGuide till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–En av våra främsta styrkor är förstås att vi utvecklat en produkt som svarar upp till ett tydligt och omfattande kliniskt behov. Produkten är dessutom verifierad och har presterat väl i kliniska studier. Vi är dessutom ett finansiellt stabilt bolag med ett kostnadseffektivt arbetssätt, vilket innebär att vi kommit långt i vårt utvecklingsarbete i förhållande till vår storlek. Vi har hittills haft en fantastisk utvecklingsresa där vi kontinuerligt lyckats nå våra uppsatta mål.



Fakta: FluoGuide är ett danskt medicinteknikbolag som etablerades 2018 baserat på decennier av intensiv forskning kring cancerdiagnostisering.FluoGuide fokuserar på att optimera resultatet av onkologisk kirurgi med störst fokus på utveckling av produkter som vägleder vid kirurgiska ingrepp. Produkterna binder till sig cancercellerna som då lyser upp och är avsedda att användas för att med precision kunna ta bort skadliga tumörer i patientens vävnad. FluoGuide är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn FLUO.

