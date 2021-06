Isofol tillförs 500 miljoner kronor genom övertecknad företrädesemission och utnyttjad övertilldelningsoption

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 62 524 474 aktier visar att 61 550 652 nya aktier, motsvarande cirka 98,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 27 532 079 aktier utan stöd av teckningsrätter av vilka 973 822 aktier, motsvarande 1,6 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats investerare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har gjorts i enlighet med de beslutade tilldelningsprinciperna. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer endast att skickas till de som har tilldelats aktier. Betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Mot bakgrund av den övertecknade Företrädesemissionen har styrelsen för Isofol utnyttjat Övertilldelningsoptionen för att möta ytterligare efterfrågan från strategiska investerare genom en riktad nyemission av 15 625 000 nya aktier. Övertilldelningsoptionen tilldelades ett fåtal välrenommerade investerare, vilket breddar Isofols aktieägarbas.

Isofols vd, Ulf Jungnelius, kommenterar: ”Vi är mycket glada och nöjda med det starka stöd som både befintliga och nya aktieägare visat oss i företrädesemissionen som gjorde det möjligt att utnyttja Övertilldelningsoptionen. Företrädesemissionen i kombination med Övertilldelningsoptionen ger Isofol de finansiella resurser som krävs för att slutföra den globala fas III AGENT-studien och säkerställa finansiering bortom inlämnande av ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten.”

Efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen kommer Isofols aktiekapital att öka med cirka 2 392 767,2 kronor till cirka 4 945 252,1 kronor och antalet aktier kommer att öka med 78 149 474 aktier till 161 515 440 aktier.

De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring 15 juni 2021 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market den 18 juni 2021.

De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter och genom utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen beräknas registreras hos Bolagsverket omkring 24 juni 2021 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market den 30 juni 2021.

Denna information är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021, kl. 10.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna fler patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

