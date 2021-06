Studentbostäder i Norden utmanar studentbostads- marknaden med handlingskraft, ambitiösa tillväxtmål och en nordisk expansionsplan - Invest Talks

Berätta om Studentbostäder i Norden och er affärsidé

–Bolaget startades hösten 2018, grundarna kunde se att det saknades ett rikstäckande studentbostadsbolag som håller en långsiktig agenda. Det har under många år varit en stor brist på studentbostäder. Utomlands är det vanligare med privata aktörer som äger studentbostäder. Vår affärsidé är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta studentbostäder i nära samarbete med kommuner och lärosäten. Vi ser att fler unga väljer att studera vidare och att kommunerna också har ansträngda budgetar.

Vad skiljer er från andra studentbostadsbolag?

–Studentbostäder har historiskt sett varit dyrare att förvalta främst på grund av en hög omflyttningsgrad, nyckeln till att hantera detta på ett effektivt sätt är att uppnå skalfördelar med ett stort innehav samt digitaliseringslösningar och erbjuda lägenheter som dagens studenter vill ha. Yteffektiva med hög kvalitet i attraktiva lägen och med fler gemenskapsytor. Vi haren specialiserad organisation för studentbostäder med rätt digitalaverktyg, medarbetarna är engagerade och vi är nära våra beslutsfattare. Våra värdeord är ansvarsfulla, öppna och framåtlutande. Det hjälper oss i vår vardag att ta rätt beslut. Merparten av studentbostäderna i Sverige ägs av stiftelser, kommuner eller lärosäten. Vi är en privat och snabbfotad aktör som verkar för att minska obalansen mellan tillgång och efterfrågan.

Hur har er verksamhet utvecklats sedan bolaget grundades 2018?

–Vi startade med studentbostäder för 950 mkr, 1350 studentlägenheter som tills idag har utvecklats till en portfölj för 3,6 miljarder, 4 251 studentlägenheter på 13 orter, en projektportfölj med över 2 200 studentlägenheter som skall förverkligas inom de kommande 5 åren där nästan hälften finns i Stockholm. Hittills under 2021 har vi gjort ytterligare transaktioner om 2,4 miljarder där vi utökar till 3 nya orter och går utanför Sveriges gränser med vårt förvärv i Köpenhamn. Genom dessa förvärv kommer vi öka vårt driftnetto med 54% till 222 mkr/år. Sammanfattningsvis har vi hållit en hög tillväxttakt sedan start. Sedan 2018 har vi i princip årligen dubblerat vårt samlade fastighetsvärde.Sofia Folstad, Finans- och transaktionschef SBS

Hur har marknaden för studentlägenheter utvecklats på senare år?

–I Sverige finns ca 400 000 studenter och ca 100 000 studentbostäder, bristen på bostäder är störst i de stora städerna. I Stockholm går det nästa9 studenter per studentlägenhet. Om bristen ökar kommer detta sätta sina spår i att alla som vill inte kommer ha möjlighet att studera vidare. Det är enviktig samhällsfråga. Vi har utvecklat ett bra koncept som vi nu kan applicerai all vår nyproduktion. Vi satsar på yteffektiva lägenheter så vi kan få ner månadshyran. Samtidigt kan vi öka snitthyran per kvadratmeter kombinerat med gemensamma utrymmen i bottenplan. Vi vill även få in så mycket rörelse som möjligt för våra hyresgäster med exempelvis utegym, idrottsplan eller padel.

Vilka är era lång- och kortsiktiga tillväxtmål?

–Våra finansiella mål är att generera tillväxt i förvaltningsresultat samt tillväxt i substansresultat per aktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 20 procent per år. Våra viktigaste operationella mål är att produktionsstarta i genomsnitt mellan 700 och 1000 studentbostäder perår över en femårsperiod samt att vid utgången av 2025 förvalta minst 10 000 studentbostäder. I dagsläget äger och förvaltar vi strax över 4000 lägenheter. Via de transaktioner vi genomförthittills under 2021 tillkommer ytterligare 1000 lägenheter. Vi har dessutom en projektutvecklingsportfölj på 2000 lägenheter.

Vilka faktorer gör Studentbostäder i Norden intressant för presumtiva aktieägare?

–Vi är den enda renodlade rikstäckande studentbostadsbolaget, vilket ger oss ett tydligt fokus med en klar position. Vi har ett stort fokus på att leverera tillväxt till våra aktieägare på såväl kort som lång sikt. Vårt innehav består av små lägenheter, vilket gerhögre snitthyra per kvadratmeter enligt Hyresgästföreningens NORM-hyra. Vår framtida projektportfölj innebär även att vi successivt kommer att öka vårt driftnetto per kvadratmeter. Samtidigt ökat antalet studenter på flera håll i landet i åldersgruppen då allt fler i åldersgruppen 19 till 26 år väljer att studera vidare. Ytterligare ett argument för presumtiva investerare är det faktum att vi är ett bolag med en tydlig tillväxtagenda och handlingskraftiga ägare i form av SBB, Fastator och Amasten.

Fakta: Studentbostäder i Norden äger, förvaltar och utvecklar stu- dentbostäder i långsiktiga partner- skap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens le- dande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. Studentbostäder i Norden är sedan december 2020 noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet STUDBO.

