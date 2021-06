Safe Lane Gaming presenterar nytt spel “Cut This!” i egen regi.

Stockholm 10 Juni



Safe Lane Gamings (SLG) dotterbolag Raketspel har under våren arbetat med Voodoo för publiceringen av ett nytt spel, Cut This! Efter en grundlig process har man upptäckt att Cut This! uppnår bra siffror och väljer därför att gå vidare i egen regi. Spelet ligger nu ute på marknaden och SLG Operations har börjar arbeta med marknadsföringen. Precis som tidigare kommunicerats är SLG Operations roll att arbeta nära och tillsammans med utvecklarna, i det här fallet är dotterbolaget Raketspel AB.

Spelsläppet av Cut This! följer Raketspels strategi och mål är att skapa 20 prototyper per år, för att sen utvärdera och bestämma vilka spel som går vidare till släpp. Det nya spelet Cut This! finns på Google Play Store och App Store.

Om Cut this

Spelar påminner om Raketspels största hit, Dig This!. Det är ett klassiskt Hyper Casual spel, som går ut på att lösa olika problem för att komma vidare till nästa nivå. Banor har skiftande svårighetsgrad, som hela tiden motiverar spelaren att fortsätta. Spelets intäktsmodell fördelas mellan köp i spel och annonsvisningar. Cut This! är tillgängligt för 98% av mobilmarknaden, eftersom det ligger på både Google Play och App Store.

Johan Henkow, VD Raketspel:

“Ett nytt spel på marknaden är alltid spännande och det vi arbetar för varje dag. Vi ser tidigt att vi har en trogen skara spelare, som långsamt ökat från 500 DAU till 2000 den senaste månaden. Ökningen har varit konstant sen vi flyttat över spelet till oss själva, detta med hjälp av enbart crossgame-marketing. Med en ARPDAU på 50 öre så tycker vi att det finns bra förutsättningar för att lägga till mer banor för att behålla spelare längre.

Jesper Nordh, VD Safe Lane Gaming:

“Det är alltid spännande med ett nytt spelsläpp i den egna organisationen. Det är härligt att se hur våra tankar vid förvärvet av Raketspel går från just det till verklighet. När Raketspel nu släpper sitt första spel under Safe Lane Gaming är det även det första egna spelet som släpps. Jag hoppas och tror att Cut This! Ger lika många spelare den glädje som Dig This! har gjort under årens lopp”

För mer information, kontakta Bolaget på:

Jesper Nord

Telefon: +46 733 291329

ir@safelanegaming.com

www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)

SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.



