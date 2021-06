Möjlighet att investera i ett bolag som kan revolutionera plasttillverkningsbranschen

EcoRub AB tillverkar och utvecklar nya material baserat på återvunnen plast och återvunnet gummi. EcoRubs återvinningsbara och marknadsledande produkt, TPRR® (Termo Plastic Recycled Rubber), kan ersätta både plast och gummimaterial, produkten har testats framgångsrikts inom tillverkningsprocesser så som formsprutning, strängsprutning och kalandrering. Det finns en stor efterfrågan på återvunna alternativ för gummimaterial med elastiska egenskaper och bolagets produkter kan lösa många av de nuvarande problemen eftersom de erbjuder återvunna mjuka och elastiska plast- och gummialternativ.



EcoRub har i dag ett flertal TPRR-material som är registrerade hos REACH, vilket betyder att dessa material är godkända för att säljas under samma lagstiftning som icke återvunna produkter. EcoRubs produkt består av 90 % återvunnet plast och sparar 2,7 kg koldioxid och 2,5 liter fossil olja per kilo produkt jämfört med konventionell plast och gummi. Marknaden för Bolagets produkter är mycket stor, bara i Europa tillverkas ca 60 miljoner ton plast årligen vilket förväntas öka till 240 miljoner ton år 2050.



EcoRubs målsättning är att till år 2024 växa omsättningen med en genomsnittlig CAGR om 193 %, för att uppnå en omsättning på 275 MSEK under god lönsamhet. Pågående nyemission tillför bolaget ca 9,4–11 MSEK, vid full teckning, där kommande lösen av teckningsoptioner kan komma att tillföra ytterligare kapital för att fullfölja strategin.



”EcoRub verkar i en växande marknad med en marknadsledande produkt, därutöver har bolaget nyligen investerat i en ny produktionsanläggning med avsevärt högre kapacitet än tidigare, vilket möjliggör strategin ”The Eco Way 2024”. Den totala plastproduktionen förväntas fyrdubblas fram till år 2050 vilket bådar för en god underliggande marknadstillväxt att för EcoRub vinna marknadsandelar i. Utöver detta är 7 % av den globala plasten idag återanvänd, EcoRub använder sig av 90 % återvunnet plast och sparar 2,5 liter fossil olja och 2,7 kg koldioxid per kilo jämfört med traditionella plaster och gummin – vilket innebär både vinning för industrin och samhället i stort. Analyst Group bedömer att EcoRub står inför en spännande tillväxtperiod som med ett spännande produkterbjudande, utökad produktionskapacitet och en produkt som är rätt i tiden estimeras kunna kapitalisera på rådande trender”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.





Läs mer om EcoRub och emissionen här



















Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se