Fräscha sneakers håller längre och får minskat fotavtryck

Ulrika Björk, VD Polygiene kommenterar: "Goldwin har varit partner i flera år och vi arbetar redan med ett antal av deras kvalitetsvarumärken. Det är fantastiskt att se att The North Face Japan nu utökar sin kollektion av skor med den Polygiene-behandlade Shuttle WP-serien och kollektionen kommer att fortsätta växa under de kommande säsongerna när verksamheten i Japan nu börjar återhämta sig."

Shuttle WP-seriens sneakers kompletteras även med Shuttle ryggsäckskollektion, båda med högteknologiska material som är effektiva och slitstarka oavsett aktivitet och var man befinner sig.

I varje sko har fodret och innersulan behandlats med Polygiene Stays Fresh-teknologi. The North Face Japan, som är en del av Goldwin-gruppen, bestämde sig för att använda denna teknologi för att hålla skorna fräscha längre och i slutändan förlänga produkternas livslängd.

Polygiene Stays Fresh är en antimikrobiell teknologi som hämmar och skyddar mot lukt från mikroorganismer som bakterier, svamp och andra mikrober. Produkter som behandlas med teknologin kommer att hålla sig fräscha och hygieniska längre, vilket innebär att de inte kommer att kasseras i förtid på grund av lukt.

Behandlingen, som är bluesign® och Oeko-Tex® Eco Passports-certifierade, är effektiv under hela produktens livstid.

För mer information om The North Face Shuttle WP-kollektionen, besök:

https://www.goldwin.co.jp/tnf/special/shuttle-footwear/

https://www.goldwin.co.jp/tnf/





För mer information om Polygiene, besök www.polygiene.com.

Om GOLDWIN

GOLDWIN grundades 1951 och började då sin resa som tongivande sportklädestillverkare och är idag listad på First Section of the Tokyo- och Nagoya-börserna. GOLDWIN började tidigt samarbeta med stora globala varumärken på den japanska marknaden, bland annat Ellesse, Champion, The North Face, Helly Hansen, Danskin, Speedo, Macpac och Icebreaker, och har genom åren etablerat sig som en ledande tillverkare av sportutrustning i Japan. För mer information https://corp.goldwin.co.jp/eng/



Om Polygiene

Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 200 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.



Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

