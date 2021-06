Möjlighet att investera i ett teknikbolag med en kommersialiserad plattformsteknik

Intellego Technologies är ett svenskt världsledande teknikbolag med en utvecklad, patenterad och skalbar teknikplattform för färgförändrade indikatorer inom UV som under det senaste året nått ett kommersiellt genomslag. Sedan start har bolaget utvecklat och paketerat dess teknik i flera framgångsrika produkter på den globala marknaden, med tillämpningsområden inom ett flertal segment och industrier. Idag kretsar det huvudsakliga fokuset kring två segment där användningsområden och efterfrågan är särskilt hög:



UVC-dosimetrar

inom B2B, vilka kan användas som ett komplement till UVC-desinfektionssystem för att säkerställa dess effektivitet, och kan indikera om ytor har utsatts för tillräcklig mängd UVC-strålning för att indikera om dessa faktiskt blivit desinfekterade från bakterier, virus eller sporer. Efterfrågan på denna typ av lösningen har minst sagt tagit fart i och med den ökade medvetenheten som uppstått till följd av Covid-19.



UV-indikatorer mot konsumentmarknaden

, vilka mäter mängden UV-strålning som personer utsätts för dagligen, vilket i förlängningen adresserar det växande problemet med hudcancer. Tekniken är nödvändig då UV-strålning inte kan ses med blotta ögat vilket i princip gör det omöjligt för en person att avgöra när de själva, eller en annan yta, blivit exponerad för UV-strålning.



Försäljningen av UV-indikatorer planeras genomföras till aktörer på konsumentmarknaden och bolaget står inför en kommersialiseringsprocess, medan UVC-dosimetrar för hälso- och sjukvårdsmarknaden redan är lanserade. Under år 2020 uppvisade Intellego en kraftig tillväxt, med en nettoomsättning som steg till cirka 7,5 MSEK (0,8), motsvarande en ökning om överstigande 9x jämfört med år 2019. Per den 27 maj 2021 hade Intellego en sammanlagd försäljning på ca 2 MSEK, samt ett kontrakterat ordervärde uppgående till cirka 3 MSEK, och baserat på diskussioner med befintliga kunder och partners bedömer Intellego att antal ordrar kommer att öka under resten av år 2021.



”Till följd av den globala pandemin har det skett ett strukturellt skifte inom hälso-och sjukvårdsindustrin gällande hur vården behöver arbeta kring olika desinfektionsprocesser. För Intellego blev detta en bidragande faktor till bolagets omsättningsrekord om +7 MSEK under år 2020, vilket även resulterade i det första helåret med ett positivt rörelseresultat. Intellegos UVC-dosimetrar har således redan blivit framgångsrikt kommersialiserade, där produkten håller hög standard vad gäller tillförlitlighet och exakthet. I takt med en mer utbredd vaccinering förväntas effekterna av Covid-19 successivt att avta, samtidigt som vi tror att många av de nyetablerade rutinerna och processerna som implementerats under det senaste året, bl.a. inom vården, kommer kvarstår. För Intellego bäddar detta för en fortsatt god tillväxt framgent. Under 2021 avser dessutom bolaget att lansera ytterligare fyra produkter, vilket således kan ge upphov till fler intäktsströmmar. Vidare, utöver bolagets UVC-dosimetrar finns även intressant potential kring UV-indikationen som vänder sig mot konsumentmarknaden, där diskussioner redan idag förs med solskyddsbolag med en plan om att genomföra en bredare kommersialisering under Q1-22. Vi ser således att det finns ett flertal värdedrivande aktiviteter och triggers under de närmaste tolv månaderna, och då Intellegos produkter kan produceras i stora mängder med god skalbarhet, möjliggörs en fin utveckling i rörelsemarginalen,” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.



Läs mer om Intellego Technologies och IPOn här

















Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se