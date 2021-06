Internet Vikings välkomnar Kristoffer Ottosson som chef för hostingtjänster

Internet Vikings är känt för att tillhandahålla webhotell i premiumklassen och relaterade tjänster till industrin för onlinespel. Under ledning av den erfarne Peter Ekmark, som är yrkesverksam inom iGaming, har företaget lockat flera framstående branschexperter till sin ledningsgrupp. I januari gick Karin Thunholm från Casumo Group till Internet Vikings för att ta över rollen som CFO. Nu går Kristoffer Ottosson, chef för IT & infrastrukturteknik vid Evolution (tidigare NetEnt), in i företaget för att bli chef för hostingtjänster.

Kristoffer har arbetat inom hosting- och infrastrukturindustrin sedan 2007. Under 2013-2014 arbetade han med Availo som verksamhetschef men också som tillförordnad VD för deras norska kontor. När IP-Only förvärvade Availo 2014 tillträdde Kristoffer rollen som chef för hostinglösningar för IP-Only, för närvarande känd som Global Connect. 2016 gick han med i NetEnt, och därmed iGaming-industrin. Sedan dess har han arbetat med IT, infrastruktur och hostinglösningar.

”Internet Vikings erbjuder en av de bästa webbhotellösningarna i iGaming industrin och har vuxit stadigt i ett antal år. Jag är väldigt glad över möjligheten att arbeta med ett så ansett företag och kommer att arbeta vertikalt med andra passionerade kollegor. Jag tror fullt ut att min kunskap om branschen i kombination med produkt- och teknisk kunskap kommer att bidra till att öka erbjudandet till kunderna och därmed ta nästa steg i att växa tillsammans. Jag är väldigt tacksam att få vara en del i det här fantastiska företaget med en lösningsorienterad kultur och attityd, säger Kristoffer.

Peter Ekmark, VD för Internet Vikings, kommenterar:”Det är med stort nöje som vi välkomnar en högt kvalificerad ny ledare till vårt ständigt växande team av experter som chef för webbhotellavdelningen hos Internet Vikings. Kristoffer är en erfaren specialist inom hosting- och iGaming-sektorn med en oklanderlig historia och kommer utan tvekan att visa sig vara en ovärderlig tillgång när vi siktar framåt och utvidgar oss globalt. Vi kan förvänta oss innovation, passion och förfinade iGaming-hostinglösningar under hans välförtjänta ledarskap.”

Internet Vikings har fokuserat på iGaming som sin huvudsakliga och primära marknad i flera år med skräddarsydda hostinglösningar. Företagets stora nätverk av datacenter placerade på branschövergripande, strategiska platser garanterar minimala överföringstider till viktiga marknader. Genom att använda sig av proffs som Kristoffer till sin hostingavdelning befäster Internet Vikings sin position som den ledande iGaming-hostingleverantören.

Kontakta Peter Ekmark för pressförfrågningar

peter.ekmark@internetvikings.com

+35699072599









