Polarium tecknar mångmiljonavtal med ATC Afrika och etablerar ny fabrik

Energilagring för telekom- och tornbolag har historiskt varit ett dyrt problem. Majoriteten av alla mobilsiter i subsahariska Afrika saknar tillgång till tillförlitliga elnät och har därför behövt använda kostsamma och förorenande dieselgeneratorer som huvudsakligt bränsle.

2017 ingick det svenska företaget Polarium ett strategiskt partnerskap med ATC – en av världens största aktörer inom telekominfrastruktur med cirka 187,000 mobilsiter – för att driva övergången från diselgeneratorer till energilagring byggd på litium-jonteknologi som kraftkälla till ATC:s mobilsiter i Afrika.



”Att öka andelen förnybar energi till våra mobilsiter är en viktig del av ATC:s hållbarhetsprogram, samt helt i linje med Sydafrikas målsättning att addera mer förnybara energikällor i energimixen och minska beroendet av kol till 2030. Att ha en partner som Polarium gör det möjligt för oss att använda förnybar energi mer effektivt. Genom att byta till Polariums energilagringslösningar har vi reducerat våra utsläpp och beroende av fossila bränslen med 50 procent sedan 2018”, säger Tuoyo Ebigbeyi, CTO för ATC Afrika.

Nu tar de båda företagen nästa steg i sitt partnerskap, genom ett mångmiljonavtal där ATC förbinder sig att köpa ytterligare energilagring byggd på litium-jonbatterier från Polarium. Till följd av detta kommer Polarium att etablera en ny fabrik i Sydafrika, för att säkra sina leveranser av tusentals energilagringslösningar till ATC Afrikas marknader de kommande åren.

”Vi är väldigt glada över att få fördjupa vårt strategiska partnerskap med ATC, eftersom vi båda strävar mot att skapa en mer hållbar telekominfrastruktur. Med avtalet stärker Polarium också vår verksamhet i subsahariska Afrika. Produktionen i den nya fabriken kommer att vara helt i linje med vårt mål att vår egen verksamhet ska vara klimatneutral senast år 2030”, säger Stefan Jansson, grundare och vd för Polarium.

Detta innebär att Polarium kommer ha produktion på tre kontinenter – Nordamerika, Asien och Afrika – vilket stärker bolagets globala värdekedja. Bolaget utvärderar i nuläget möjliga platser i Sydafrika för att bygga fabriken, som kommer skapa 200 till 300 direkta arbetstillfällen och uppdrag till lika många underleverantörer. Fabriken beräknas vara igång under första halvan av 2022 och producera cirka 100 000 batterier per år, med möjlighet att utöka produktionen till 300 000 batterier per år.

